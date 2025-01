Μετά από αρκετές ώρες καθυστερήσεων, η εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, ακύρωσε το πρωί της Δευτέρας (13/01), τη παρθενική πτήση του πυραύλου New Glenn λόγω βλάβης σε υποσύστημά του.

«Ματαιώνουμε τη σημερινή εκτόξευση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που προέκυψε σε υποσύστημα του σκάφους» ανέφερε η Blue Origin, η διαστημική εταιρεία που ίδρυσε ο Μπέζος πριν από 20 και πλέον χρόνια.

«Εξετάζουμε το ενδεχόμενο νέας απόπειρας εκτόξευσης μέσα στις επόμενες 24 ώρες», πρόσθεσε, εξηγώντας παράλληλα ότι η αντιμετώπιση της βλάβης θα έπαιρνε αρκετό χρόνο, με αποτέλεσμα να χαθεί το «παράθυρο» εκτόξευσης.

We’re standing down on today’s launch attempt to troubleshoot a vehicle subsystem issue that will take us beyond our launch window. We’re reviewing opportunities for our next launch attempt.

— Blue Origin (@blueorigin) January 13, 2025

