Καθησυχαστικός έναντι της Δύσης εμφανίστηκε ο Αλ Τζουλάνι, ηγέτης της ομάδας ανταρτών που έριξε το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, στις πρώτες δηλώσεις του σε διεθνές μέσο ενημέρωσης.

Ο Αμπού Μοχάμεντ Αλ Τζουλάνι, μιλώντας στο Sky News και στο CNN, διεμήνυσε πως δεν επιδιώκει νέες ένοπλες συγκρούσεις, αλλά την ανοικοδόμηση της Συρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Με τη βοήθεια του Θεού, οι φόβοι της Δύσης θα αποδειχθούν περιττοί και η χώρα θα ανοικοδομηθεί» είπε αρχικά, ενώ στο ερώτημα για το αν ο κόσμος θα πρέπει να φοβάται με την παρουσία των ανταρτών, απάντησε: «Ο φόβος υπήρχε από την παρουσία του καθεστώτος. Η χώρα προχωρά προς την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση. Πηγαίνει προς τη σταθερότητα. Οι άνθρωποι έχουν εξαντληθεί από τον πόλεμο. Η χώρα δεν είναι έτοιμη για έναν νέο πόλεμο και δεν πρόκειται να μπει σε νέο πόλεμο».

Συνεχίζοντας, ο Αλ Τζουλάνι επιτέθηκε στη Χεζμπολάχ και το Ιράν για τα δεινά που περνά η περιοχή.

«Οι φόβοι μας προέρχονταν από τις ιρανικές πολιτοφυλακές, τη Χεζμπολάχ και το καθεστώς που διέπραξε τις σφαγές που βλέπουμε σήμερα. Επομένως, η απομάκρυνση αυτών ήταν η λύση για τη Συρία. Η σημερινή κατάσταση δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στον πανικό» είπε ο Αλ Τζουλάνι, ο οποίος έβγαζε σέλφι σε τζαμί της Δαμασκού, ενώ πυροτεχνήματα εμφανίστηκαν απόψε στον ουρανό της πόλης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μιλώντας στο CNN, ο Αλ Τζουλάνι ρωτήθηκε και για τις μειονότητες και τον φόβο που υπάρχει σε ορισμένους για αντίποινα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διαγράψει ένα άλλο γκρουπ ανθρώπων, που μάλιστα έχει συνυπάρξει στην περιοχή για εκατοντάδες χρόνια, και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τους αποτελειώσει. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο στο οποίο θα προστατευτούν τα δικαιώματά τους και δεν θα υπάρχει ένα σύστημα που θα εξυπηρετεί μία μόνο πλευρά, όπως έκανε το καθεστώς Άσαντ».

Συνεχίζοντας, ο Αλ Τζουλάνι επιτέθηκε στη Χεζμπολάχ και το Ιράν για τα δεινά που περνά η περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Οι φόβοι μας προέρχονταν από τις ιρανικές πολιτοφυλακές, τη Χεζμπολάχ και το καθεστώς που διέπραξε τις σφαγές που βλέπουμε σήμερα. Επομένως, η απομάκρυνση αυτών ήταν η λύση για τη Συρία. Η σημερινή κατάσταση δεν θα επιτρέψει την επιστροφή στον πανικό» είπε ο Αλ Τζουλάνι, ο οποίος έβγαζε σέλφι σε τζαμί της Δαμασκού, ενώ πυροτεχνήματα εμφανίστηκαν απόψε στον ουρανό της πόλης.

🇸🇾 Interview with the “moderate” HTS rebel leader Al Joulani.

He says:

– Islamic government for Syria

– Minorities will be protected

– The rebels learned to be a good and coordinated army

– He grew out of his ISIS days and is wise now

– Everyone is a terrorist not them, many… pic.twitter.com/R7EcxP5TxX

— Lord Bebo (@MyLordBebo) December 6, 2024