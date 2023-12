Η 32χρονη Κέλσι Χάτσερ γνώριζε από τα 17 της ότι έχει δύο μήτρες. Είναι ήδη μητέρα τριών παιδιών και σήμερα γέννησε δύο φορές σε δύο ημέρες, με συνολικά 20 ώρες τοκετού και εγκυμοσύνη που συμβαίνει κάθε «μία στο εκατομμύριο» .

Η Ρόξι Λέιλα και η Ρέμπελ Λέικεν γεννήθηκαν με ένα 24ωρο διαφορά, στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Birmingham (UAB). Το πιο απίστευτο όμως είναι ότι γεννήθηκαν από διαφορετική μήτρα. Υπήρχαν δύο έμβρυα, το κάθε ένα σε μία μήτρα κάτι που διαπίστωσε στους τρεις μήνες κύησης.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η έκπληξη του συζύγου της 32χρονης όταν του είπε τα νέα και η πρώτη αντίδρασή του ήταν ότι είναι ψέματα.

Η περίπτωση της Χάτσερ είναι ιδιαίτερα σπάνια. Η «δίκερος ή δίδελφυς μήτρα» εκτιμάται ότι εμφανίζεται μόλις στο 0,3% των γυναικών παγκοσμίως. Από την πρώτη στιγμή οι γιατροί ήλεγχαν την εγκυμοσύνη γιατί υπήρχε μεγάλο ρίσκο, όμως όλα πήγαν καλά και η Κέλσι με τις κόρες της βρίσκονται ήδη στο σπίτι.

Καθώς δεν υπάρχει ειδικός βιολογικός όρος για το τι είναι τα δύο μωρά, οι γιατροί τα αποκαλούν ετεροζυγωτικά δίδυμα, καθώς αναπτύχθηκαν στον ίδιο χρόνο κύησης, παρόλο που γεννήθηκαν σε διαφορετική μήτρα.

