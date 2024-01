Με περίπου 20 εκτελέσεις να πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και αντίστοιχο αριθμό καταδικών, η επιβολή και η εφαρμογή της εσχάτης των ποινών συνεχίζουν να μειώνονται στις ΗΠΑ, αν και με αργούς ρυθμούς, ωστόσο η πλειονότητα των Αμερικανών εξακολουθεί να στηρίζει τη θανατική ποινή.

Η πρώτη εκτέλεση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το 2024, αυτή του Κένεθ Γιουτζίν Σμιθ στην Αλαμπάμα, θα ξεκινήσει σήμερα Πέμπτη (25/1) και θα ολοκληρωθεί μετά από 24 ώρες, με τη χρήση αερίου αζώτου.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή, με τον ΟΗΕ να έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του ότι ενδέχεται να συνιστά «βασανιστήριο».

Την Τετάρτη, ο Σμίθ είχε παρακαλέσει το Ανώτατο Δικαστήριο για «έλεος», επικαλούμενος τις ανησυχίες των ειδικών σχετικά με τη μέθοδο, παρά το γεγονός ότι την είχε ζητήσει προηγουμένως και ότι θα παραβίαζε την απαγόρευση της Όγδοης Τροποποίησης για σκληρές και ασυνήθιστες τιμωρίες. Έφεση που το Δικαστήριο αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Ο Σμίθ είναι ένας από τους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία της συζύγου ενός ιεροκήρυκα το 1988, περιστατικό που συγκλόνισε τη βόρεια Αλαμπάμα.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι αυτός και ο άλλος άνδρας πληρώθηκαν από 1.000 δολάρια ο καθένας, ώστε να σκοτώσουν την Ελίζαμπεθ Σένετ για λογαριασμό του συζύγου της, ο οποίος ήταν βαθιά χρεωμένος και ήθελε να βγάλει χρήματα, από την ασφάλιση.

Η 45χρονη τότε, Σένετ βρέθηκε νεκρή στις 18 Μαρτίου 1988, στο σπίτι της στην κομητεία Colbert με οκτώ μαχαιριές στο στήθος και μία σε κάθε πλευρά του λαιμού της.

Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν τον σύζυγο της, ως ύποπτο, ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η αρχική καταδίκη του Σμίθ το 1989 ανατράπηκε μετά από έφεση, αλλά δικάστηκε ξανά το 1996.

Οι ένορκοι συνέστησαν ισόβια κάθειρξη με ψήφους 11-1, αλλά ένας δικαστής τον καταδίκασε σε θάνατο.

Η Αλαμπάμα δεν επιτρέπει πλέον στους δικαστές να παρακάμπτουν τις αποφάσεις των ενόρκων, σε υποθέσεις θανατικής ποινής.

Ο Τζον Φόρεστ Πάρκερ, ο άλλος δράστης της δολοφονίας εκτελέστηκε το 2010.

Η μέθοδος με το αέριο άζωτο περιλαμβάνει την τοποθέτηση μιας μάσκας προσώπου (τύπου αναπνευστήρα) πάνω από τη μύτη και το στόμα για να αντικαταστήσει τον αναπνεύσιμο αέρα με άζωτο, προκαλώντας θάνατο από έλλειψη οξυγόνου.

Federal court says Alabama can carry first nitrogen hypoxia execution https://t.co/vyyRuw6W0G

— Saffa_unique (@unique_saffa) January 25, 2024