Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Συρία, καθώς η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία ηγείται συμμαχίας ανταρτών, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της εισήλθαν στη Δαμασκό.

«Η Δαμασκός είναι πλέον ελεύθερη από τα δεσμά του Μπασάρ αλ Άσαντ», ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής 08/12 οι αντάρτες που εισήλθαν στην πρωτεύουσα, υποδηλώνοντας ουσιαστικά την ανατροπή του καθεστώτος. Οι ίδιοι ανακοίνωσαν πως ο «τύραννος Άσαντ τράπηκε σε φυγή» και κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως η ηγεσία των συριακών ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσε για την ανατροπή του καθεστώτος, επικαλούμενο αξιωματικό που έλαβε σχετικό μήνυμα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της συριακής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό Χάντι αλ Μπάχρα δήλωσε ότι «χωρίς τον Μπασάρ αλ Άσαντ» είναι πλέον η Δαμασκός. Τελείωσε «η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Συρίας», σχολίασε.

Ο πρόεδρος Άσαντ φέρεται να επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, προτού αποσυρθούν (από αυτό) τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας», είπε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Watch live: The Syrian government appears to have fallen in an end to the 50-year rule of the Assad family after a lightning rebel offensive.

«Οι δυνάμεις μας έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Δαμασκό», γνωστοποίησε τα ξημερώματα μέσω Telegram η ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ αλ Ταχρίρ. Παράλληλα ανέφερε ότι μαχητές της κατέλαβαν τη φυλακή Σεντνάγια στα περίχωρα της πρωτεύουσας, απελευθερώνοντας τους κρατούμενους.

«Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας από τα δεσμά τους και την ανακοίνωση του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», συμπληρώνει.

«Οι πόρτες της φυλακής Σεντνάγια, γνωστής ως «ανθρώπινο σφαγείο», άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, περικυκλώνοντας σταδιακά την πρωτεύουσα προτού εξαπολύσουν την τελική επίθεσή τους.

Ο Σύρος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι δήλωσε σήμερα ότι παραμένει στο σπίτι του και είναι έτοιμος να συνεργαστεί για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, μετά τη φυγή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και την είσοδο των ανταρτών στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Αυτή η χώρα μπορεί να είναι μια κανονική χώρα, οικοδομώντας καλές σχέσεις με τους γείτονές της και με όλον τον κόσμο (…) αλλά αυτό το ζήτημα θα είναι ευθύνη οποιασδήποτε ηγεσίας επιλέξει ο συριακός λαός και είμαστε έτοιμοι για συνεργασία μαζί της», λέει μεταξύ άλλων ο Μοχάμεντ Γάζι αλ Τζαλάλι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανέβασε στο Facebook.

Ο επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), που ηγήθηκε της συμμαχίας των σύρων ανταρτών, ο Άχμεντ αλ Σάρα – ευρύτερα γνωστός ως Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζαουλάνι – δήλωσε πως οι κρατικές υπηρεσίες θα παραμείνουν υπό την εποπτεία του «πρώην πρωθυπουργού» μέχρι να υπάρξει επισήμως αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία.

Ο Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, κάλεσε σήμερα τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει «επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας».

«Προς όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη της Δαμασκού, απαγορεύεται πλήρως να πλησιάσετε τους δημόσιους θεσμούς, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι την επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζαουλάνι, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί το αληθινό του όνομα, Άχμεντ αλ-Σάρα. «Απαγορεύονται επίσης οι πυροβολισμοί στον αέρα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του καναλιού του συνασπισμού των ανταρτών στο Telegram.

Damascus has fallen. Syria has fallen. Bashar al-Assad has fallen. These scenes show the disappearance of the Syrian army and security forces from the streets, similar to what happened previously in Iraq. #Damascus #Syria #BasharAlAssad #SyrianArmy #Iraq pic.twitter.com/HyDnhGx4h5

Φόβος και πανικός επικρατεί στους κατοίκους της Δαμασκού, καθώς οι τζιχαντιστές αντάρτες βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πόλης και φαίνεται να έχουν μπει ήδη στα προάστιά της.

«Η Δαμασκός βρίσκεται σε κατάσταση έντασης και πανικού», δήλωσε το Σάββατο στο CNNi ο κάτοικος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του για λόγους ασφαλείας. «Οι άνθρωποι περιμένουν με αγωνία να δουν τι θα συμβεί, χωρίς να ξέρουν τι να κάνουν».

Ορισμένοι δρόμοι είχαν αποκλειστεί και τα καταστήματα στη γειτονιά τους κοντά στο κέντρο της πόλης ήταν κλειστά, σύμφωνα με τον κάτοικο, ενώ οι προμήθειες τροφίμων ήταν σε μεγάλο βαθμό μη διαθέσιμες. Εν τω μεταξύ, οι επικοινωνίες λειτουργούν με διακοπές.

