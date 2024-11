Συνέντευξη στη ρωσική τηλεόραση έδωσε το βράδυ της τετάρτης 27/11, ένα Βρετανός αιχμάλωτος πολέμου, ο οποίος συνελήφθη πριν λίγες ημέρες ενώ πολεμούσε για την Ουκρανία στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Παράλληλα, πριν δύο ημέρες, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την είσοδο σε περίπου δέκα Βρετανούς υπουργούς, παρουσιάζοντας αυτή την απόφαση ως απάντηση σε «ρωσοφοβικές» πολιτικές.

Ο 22χρονος Τζέιμς Άντερσον (James Scott Rhys Anderson), ο οποίος υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό ως χειριστής επικοινωνιών, συνελήφθη και φυλακίσθηκε στις 23 Νοεμβρίου ως ύποπτος για «εγκληματικές ενέργειες εναντίον του ειρηνικού πληθυσμού».

Ένα βίντεο με τον Τζέιμς Άντερσον κοινοποιήθηκε στο κανάλι Telegram TROIKA στις 24 Νοεμβρίου. Στο βίντεο, ο Άντερσον εξηγεί ότι εντάχθηκε στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αφού έχασε τη δουλειά του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε τη σύλληψή του.

Η συνέντευξη – ανάκριση

Στα πλάνα φαίνεται ένας πολεμικός ανταποκριτής του τηλεοπτικού σταθμού Rossiya 1 να κάνει ερωτήσεις στον Άντερσον, ο οποίος φοράει χειροπέδες και στολή φυλακισμένου, ενώ το κεφάλι του είναι ξυρισμένο.

Ο Άντερσον, από το Μπάνμπερι της Αγγλίας, ήταν ήρεμος στη διάρκεια της συζήτησης, δείχνοντας στο δημοσιογράφο τα τατουάζ του και υποστηρίζοντας ότι δεν σκότωσε αμάχους όταν πολεμούσε για την Ουκρανία.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε πως πολεμούσε για ένα «νεοναζιστικό τάγμα» αποτελούμενο από εθελοντές.

«Είστε ναζί;», ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Όχι», απάντησε ο Άντερσον.

Ο Άντερσον φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με μεταγλωττισμένα στα ρωσικά σχόλιά του, ότι άρχισε να πολεμάει στην περιφέρεια του Κουρσκ στις 15 Νοεμβρίου, μαζί με ένα Δανό και άλλον ένα Βρετανό.

