Αναπληρωτής σερίφης στη Φλόριντα αποπέμφθηκε χθες Παρασκευή, αφού πυροβόλησε και σκότωσε έναν Αφροαμερικανό αεροπόρο, με το γραφείο του σερίφη να εκτιμά ότι δεν θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία. Αυτό ήταν το συμπέρασμα εσωτερικής έρευνας που διεξήγαγε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οκαλούζα για τον φόνο στις 3 Μαΐου του 23χρονος Ρότζερ Φόρτσον στο Φορτ Γουόλτον Μπιτς.

Η ποινική έρευνα για τον πρώην αναπληρωτή σερίφη Έντι Ντουράν, ο οποίος σκότωσε τον Φόρτσον, συνεχίζεται, επεσήμανε το γραφείο του σερίφη. «Αυτό το τραγικό περιστατικό δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Οκαλούζα Έρικ Άντεν. «Τα αντικειμενικά γεγονότα δεν στηρίζουν τη χρήση θανατηφόρας βίας ως προσήκουσα απάντηση στις ενέργειες του Φόρτσον», πρόσθεσε.

«Ο Φόρτσον δεν διέπραξε κανένα έγκλημα. Σύμφωνα με όλες τις μαρτυρίες, ήταν ένας εξαιρετικός αεροπόρος και άνθρωπος», τόνισε ο ίδιος. Ο δικηγόρος Μπεν Κραμπ, που εκπροσωπεί την οικογένεια του Φόρτσον, δήλωσε ότι η αποπομπή του αναπληρωτή σερίφη είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά «δεν δικαιώνει πλήρως τον Ρότζερ και την οικογένειά του. Οι ενέργειες αυτού του αναπληρωτή σερίφη δεν ήταν απλώς αμελείς, ήταν εγκληματικές», υπογράμμισε.

Το βίντεο από την κάμερα που έφερε πάνω του ο αναπληρωτής σερίφης, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίτερα τον Μάιο, τον δείχνει να απαντά σε κλήση για ενδοοικογενειακή βία σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Επιστάτης του συγκροτήματος συνάντησε τον Ντουράν όταν έφτασε εκεί και τον οδήγησε στο διαμέρισμα του Φόρτσον. Ο Ντουράν χτύπησε την πόρτα αρκετές φορές και δήλωσε ότι είναι σερίφης. Ο Φόρτσον άνοιξε την πόρτα έχοντας ένα πιστόλι στο πλευρό του, με την κάνη προς το έδαφος. Δεν σήκωσε το όπλο για να σημαδέψει τον αναπληρωτή σερίφη, ωστόσο ο Ντουράν άρχισε να τον πυροβολεί επανειλημμένα από κοντινή απόσταση. Ο Φόρτσον υπέκυψε στα τραύματά του αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Η οικογένεια του Φόρτσον επιμένει ότι ο αναπληρωτής σερίφης πήγε σε λάθος διαμέρισμα. Τονίζουν ότι ο 23χρονος μιλούσε με την κοπέλα του στο τηλέφωνο πριν το περιστατικό και ότι ήταν μόνος του στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με την έρευνα του γραφείου του σερίφη, κάποιος από το συγκρότημα κατοικιών πήρε τηλέφωνο στο γραφείο του σερίφη και κατήγγειλε ότι άκουσε ένα ζευγάρι να τσακώνεται στο διαμέρισμα του Φόρτσον.

Όμως ο Κραμπ επιμένει ότι ο 23χρονος συνομιλούσε με την κοπέλα του, όταν άκουσε κάποιον να του χτυπά την πόρτα. Ρώτησε «ποιος είναι», αλλά δεν έλαβε απάντηση, πρόσθεσε ο Κραμπ ο οποίος επικαλείται τη μαρτυρία της κοπέλας του Φόρτσον. Στη συνέχεια ο νεαρός στρατιωτικός πήρε το όπλο που έχει νόμιμα στην κατοχή του και άνοιξε την πόρτα, εξήγησε ο δικηγόρος της οικογένειας.

