Τρεις περίπου ώρες μετά από την επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος επικαλέστηκε εθνικούς κινδύνους και ενέργειες κατά το κράτους από την αντιπολίτευση, και η εικόνα στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Σεούλ, κυριαρχείται από πλήρη σύγχυση.

Το κοινοβούλιο καταψήφισε την επιβολή στρατιωτικού νόμου. Στη Βουλή η αντιπολίτευση, με επικεφαλής το Δημοκρατικό κόμμα, ελέγχει την πλειοψηφία. Αμέσως μετά το διάγγελμα του προέδρου της Νότιας Κορέας, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τον χώρο μπροστά από το κοινοβούλιο, απαιτώντας τη σύλληψη του αρχηγού του κράτους, την ώρα που μονάδες τεθωρακισμένων και πεζικού καταλάμβαναν στρατηγικά σημεία στην πρωτεύουσα. Μονάδες του στρατού προωθήθηκαν εντός του κτηρίου της Βουλής, όπου συγκρούστηκαν με βουλευτές και υπαλλήλους και λίγο αργότερα εθεάθησαν να αποχωρούν όχι μόνο εκτός του κτηρίου αλλά και από την πέριξ περιοχή.

Λίγο αργότερα, η Δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε πως ο στρατός θεωρεί νόμιμη την επιβολή στρατιωτικού νόμου, έως ότου αυτή η επιβολή αρθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη σύγχυση. Κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο άρχισαν να κάνουν λόγο για φιάσκο, ή ότι κράτησε πολύ λίγο αυτή η ιστορία. Όμως στην πράξη και έως και τις 19:55 τα πράγματα δεν είχαν ακόμη ξεκαθαρίσει.

ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα, με έμμεσες αναφορές άφησαν ξεκάθαρα να εννοηθεί πως δεν έχουν καμία ανάμιξη στις αποφάσεις του προέδρου της νοτιοκορεατικής δημοκρατίας. Σημειώνεται πως ο σημερινός πρόεδρος της χώρας κατηγορείται εδώ και πολλές εβδομάδες από την αντιπολίτευση για διαφθορά, ενώ στο στόχαστρο των αντιπολιτευτικών δυνάμεων βρίσκεται και η σύζυγος του προέδρου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση του προέδρου της Νότιας Κορέας να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, ανέφερε ο Σον Σάβετ, εκπρόσωπος του αμερικανικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «παρακολουθεί στενά την κατάσταση καθώς εργαζόμαστε για να μάθουμε περισσότερα», προσθέτοντας ότι «ανησυχούμε σοβαρά από τις εξελίξεις που βλέπουμε στο έδαφος».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν η κατάσταση στη Νότια Κορέα «να επιλυθεί ειρηνικά και σύμφωνα με το κράτος δικαίου», δήλωσε επίσης ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Vedant Patel, προσθέτοντας ότι «σίγουρα, το νομοθετικό σώμα που ψηφίζει για να περάσει κάτι θα ήταν σύμφωνο με το δίκαιο της χώρας αυτής».

Ο Πατέλ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων» ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ θα κήρυττε στρατιωτικό νόμο. Επίσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ «συνεχίζει να επιδιώκει να εμπλέξει τους ομολόγους μας, τόσο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Σεούλ», αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διπλωματική εμπλοκή.

«Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε τα γεγονότα, να παρακολουθούμε την κατάσταση επί τόπου και να αναμένουμε ότι αυτό θα επιλυθεί πλήρως ειρηνικά και σύμφωνα με το κράτος δικαίου», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Το εθνικό νόμισμα της Νότιας Κορέας γουάν σημείωσε πτώση και έφθασε σε ιστορικό χαμηλό διετίας αλλά μέχρι και αυτή την ώρα οι διεθνείς χρηματαγορές δεν έχουν επηρεαστεί από τα γεγονότα.

Οι πρεσβείες της Ρωσίας και της Μεγάλης Βρετανίας με ανακοινώσεις τους κάλεσαν τους πολίτες να υπακούσουν στις συμβουλές και τις διαταγές των αρχών καθώς και να μην συμμετέχουν σε πολιτικές κινητοποιήσεις.

Με τον τίτλο «Οι Νοτιοκορεάτες βουλευτές αψηφούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μπλοκάρουν τον στρατιωτικό νόμο» το BBC επικεντρώνει σε πρωτοσέλιδη ανάρτησή του στις χιλιάδες διαδηλωτών μπροστά από το κοινοβούλιο, που εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στον ίδιο τόνο κινήθηκαν τα πρωτοσέλιδα των New York Times, της Le Monde, του Reuters και της Liberation, ενώ δεν είναι λίγοι οι σχολιαστές που τολμούσαν αργά το απόγευμα της Τρίτης να κάνουν λόγο ακόμη και για πολιτικό φιάσκο, στο οποίο ενεπλάκη ο πρόεδρος της ΝΚ κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο.

Το κυβερνών κόμμα, του οποίου είναι μέλος ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ τον προέτρεψε να άρει γρήγορα τον στρατιωτικό νόμο μετά την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο κατά του διατάγματος, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Τετάρτη.

Παράλληλα, ο αρχηγός του κόμματος Τσου Κιουνγκ-χο, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είχε ενημερωθεί για την πρόθεση του Γιουν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και έμαθε για την ενέργεια του προέδρου «μέσω ειδήσεων». Είπε επίσης ότι πολλά μέλη του κόμματός του δεν μπορούσαν να εισέλθουν στην Εθνοσυνέλευση για να καταψηφίσουν το διάταγμα του στρατιωτικού νόμου επειδή ο στρατός και η αστυνομία εμπόδισαν τους βουλευτές να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις

THAT WAS QUICK! South Korean soldiers and police were seen withdrawing from the National Assembly in Seoul after Parliament voted to lift the martial law imposed by President Yoon Suk Yeol. The crisis seems to have ended, with President Yoon’s apparent coup failing. pic.twitter.com/FGxE283fym

Video footage from within National Assembly building in Seoul shows how legislative aides barricaded doors with couches, chairs and tables to prevent soldiers storming floor of parliament and arresting lawmakers

The soldiers were all heavily armed, it’s a miracle there was no… pic.twitter.com/ZqniSjZQxv

— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) December 3, 2024