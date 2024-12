Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε την Κυριακή 22/12, στο Κρεμλίνο τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, έναν από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους έχει διατηρήσει στενές σχέσεις, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η ρωσική τηλεόραση.

Slovakia’s Kremlin-friendly PM Robert Fico holds urgent gas talks with Putin following @ZelenskyyUa’s refusal to continue gas transit via Ukraine. pic.twitter.com/RtuNTxhtNW

— Jakub Bielamowicz (@KubaBielamowicz) December 22, 2024