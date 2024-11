Στην επαρχία της Βαλένθιας το «χτύπημα» της κακοκαιρίας DANA στα τέλη του Οκτώβρη ήταν δραματικό. Μέχρι σήμερα έχουν εξακριβωθεί 219 θάνατοι, ενώ οι υλικές καταστροφές παραμένουν ανυπολόγιστες.

Τώρα, το εφιαλτικό φυσικό φαινόμενο, ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του σε μεγάλο μέρος της νότιας ζώνης της Ισπανίας και συγκεκριμένα αναμένεται να… εισβάλει στην Κόστα ντελ Σολ, στο σύνολο της επαρχείας της Μάλαγας, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ανδαλουσίας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της χώρας λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ της Τρίτης (12/11) ενημέρωσε μαζικά τον πληθυσμό, μέσω ειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα, για τον κόκκινο συναγερμό: «Ακραίος κίνδυνος βροχοπτώσεων. Να είστε πολύ προσεκτικοί, αποφύγετε τις μετακινήσεις», ανέφερε το μήνυμα.

