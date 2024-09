Ένας από τους αστροναύτες της NASA που έχουν αποκλειστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ανέφερε έναν «παράξενο θόρυβο» που προερχόταν από το αεροσκάφος Starliner της Boeing, το οποίο παραμένει προσδεδεμένο στον ISS αφού μετέφερε τον ίδιο και την συνάδελφό του εκεί στις αρχές Ιουνίου.

Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Ουίλιαμς επρόκειτο να φύγουν για οκτώ ημέρες στο διάστημα, αλλά θα μείνουν τελικά εκεί οκτώ μήνες, αφού οι διαδοχικές δυσκολίες που προέκυψαν στο Starliner οδήγησαν στη δύσκολη απόφαση να μην χρησιμοποιηθεί αυτό το διαστημόπλοιο για να φέρει πίσω στη Γη τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οι δύο αστροναύτες θα επιστρέψουν στη Γη με διαστημικό σκάφος της ανταγωνίστριας SpaceX τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα για την Boeing, που έχει ήδη βαλτώσει από επανειλημμένες αποτυχίες στα αεροπλάνα της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o Γουίλμορ επικοινώνησε το περασμένο Σάββατο με το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον για να μοιραστεί μία ανησυχία του, λίγες μέρες προτού το ελαττωματικό αεροσκάφος ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής του στη γη χωρίς πλήρωμα.

«Έχω μια ερώτηση για το Starliner. Ακούγεται ένας παράξενος θόρυβος από το ηχείο. Δεν ήξερα αν μπορείτε να συνδεθείτε … Δεν ξέρω τι τον προκαλεί», είπε ο Γουίλμορ σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

BREAKING🚨: Boeing Starliner Spacecraft emitting strange “sonar like noises” is being reported by Astronauts aboard ISS

Το κέντρο ελέγχου της αποστολής στη συνέχεια διέκοψε την κλήση για να προχωρήσει στις απαιτούμενες ρυθμίσεις για την καταγραφή του ήχου και κάλεσε εκ νέου τον αστροναύτη μέσα στο Starliner. Εκείνος κράτησε το μικρόφωνο κοντά στα στα ηχεία του Starliner και, μετά από μια αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια, το κέντρο απάντησε ότι τελικά «πέρασε» ο ήχος που έμοιαζε με σήμα σόναρ.

Ο Γουίλμορ έπαιξε τον ήχο άλλη μια φορά, ο οποίος ελήφθη επιτυχώς από το κέντρο ελέγχου. «Σας αφήνω να το ψάξετε» είπε κατόπιν ο αστροναύτης, με το κέντρο να τον ευχαριστεί και να του λέει ότι θα τον ενημερώσουν όταν θα έχουν μια απάντηση.

Την είδηση για την κλήση του Γουίλμορ στο Χιούστον μετέδωσε πρώτο το Ars Technica, το οποίο ανέφερε ότι η επικοινωνία ηχογραφήθηκε από τον μετεωρολόγο Ρομπ Ντέιλ από το Μίσιγκαν.

Ο Καναδός πρώην αστροναύτης Κρις Χάντφινλτ, που είχε διατελέσει διοικητής του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, εξέφρασε την ανησυχία του για το περίεργο γεγονός. «Υπάρχουν αρκετοί θόρυβοι που θα προτιμούσα να μην ακούω μέσα στο διαστημόπλοιό μου, συμπεριλαμβανομένου αυτού που το Boeing Starliner κάνει τώρα» έγραψε στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το αντίστοιχο ηχητικό.

There are several noises I’d prefer not to hear inside my spaceship, including this one that @Boeing Starliner is now making. pic.twitter.com/NMMPMo5dtt

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 1, 2024