Κι ενώ η χώρα μας απειλείται από τους κοριούς που εξαπλώνονται με ταχείς ρυθμούς, στη γειτονική Ιταλία έχουμε το τελευταίο τρίμηνο επιδρομή από κόκκινα μυρμήγκια. To μη ενδημικό είδος μυρμηγκιού το οποίο εντοπίστηκε στην Ιταλία θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα σε όλη την Ευρώπη προειδοποιεί μια μελέτη. Ερευνητές εντόπισαν 88 αποικίες κόκκινων μυρμηγκιών σε έκταση 50.000 τετραγωνικών μέτρων κοντά στις Συρακούσες, στη Σικελία.

Το κόκκινο μυρμήγκι το οποίο προκαλεί μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες, μπορεί παράλληλα να δημιουργήσει προβλήματα στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και των υπολογιστών.

Το μυρμήγκι, που θεωρείται ένα από τα πιο καταστροφικά χωροκατακτητικά είδη, μπορεί να σχηματίσει γρήγορα «σούπερ αποικίες». Προέρχεται κυρίως από τη Νότια και Κεντρική Αμερική όπου εκτιμάται ότι προκαλεί ζημιές ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.

Στην Ευρώπη, το μυρμήγκι έχει βρεθεί προηγουμένως σε εισαγόμενα προϊόντα στην Ισπανία, τη Φινλανδία και τις Κάτω Χώρες, αλλά δεν είχε δημιουργήσει αποικίες.

Yπό τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη σήμερα, το μυρμήγκι θα μπορούσε να ενδημίσει σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη και η Βαρκελώνη. Με την παγκόσμια θέρμανση, η ήπειρος θα γίνει πολύ πιο κατάλληλη για το είδος και θα βοηθήσει στην εξάπλωσή του σε όλη την Ευρώπη.

Τα χωροκατακτητικά είδη κοστίζουν στον κόσμο τουλάχιστον 423 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, καθώς οδηγούν σε εξαφανίσεις φυτών και ζώων, απειλούν την επισιτιστική ασφάλεια και επιδεινώνουν περιβαλλοντικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών.

Μια ανάρτηση στη Βρετανία εντείνει τις ανησυχίες. Στην ομάδα Gardening Hints and Tips (Συμβουλές και συμβουλές για την κηπουρική) του Facebook αναφέρεται: «Τα εντόμα είναι πολύ επικίνδυνα: Έχω πολλά κόκκινα/πορτοκαλί μυρμήγκια που ζουν στο γκαζόν μου. Μοιάζει σαν να έχω τυφλοπόντικες, αλλά είναι μυρμηγκοφωλιές. Ξέρει κανείς πώς να τα ξεφορτωθώ. Στο Τσέσαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου».

Μια άλλη ανάρτηση, από τις 3 Αυγούστου, περιείχε κοντινές εικόνες φτερωτών κόκκινων μυρμηγκιών.

Η ανάρτηση έγραφε: «Μπορεί να αναγνωριστεί αυτό το φτερωτό κόκκινο μυρμήγκι, παρακαλώ;»

«Οι πολίτες μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο Mattia Menchetti, σύμφωνα με την Daily Mail. «Ελπίζουμε ότι, με τη βοήθειά τους θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και να εντοπίσουμε όλες τις πιθανές περιοχές που έχουν εισβάλει» .

