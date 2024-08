Η γερμανική αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τον δράστη της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον διερχομένων εν μέσω του φεστιβάλ του Ζόλινγκεν, στη δυτική Γερμανία, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν 8 εκ των οποίων οι 5 σοβαρά.

«Λαμβάνονται καταθέσεις από θύματα και αυτόπτες μάρτυρες. Πολυπληθής ομάδα της αστυνομίας αναζητά αυτήν την ώρα τον δράστη», σημείωσε η αστυνομία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 21:40 τοπική ώρα (22:40 ώρα Ελλάδος) χθες Παρασκευή, όταν άγνωστος άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς με μαχαίρι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο δράστης μαχαίρωσε τα θύματά του με πολύ στοχευμένο τρόπο. Ο δράστης φαίνεται επίσης να επιτέθηκε αδιακρίτως σε περαστικούς, δηλαδή να επέλεξε τυχαία τα θύματά του.

Στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει μέσα στην αναταραχή και τον πανικό. Ο ύποπτος αναζητείται «με μεγάλη ομάδα». Ελικόπτερα βρίσκονται στον αέρα και πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι γερμανικές Αρχές χαρακτηρίζουν πλέον «τρομοκρατική ενέργεια» –και όχι πια «κατάσταση αμόκ» την επίθεση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής επιθεωρητή της αστυνομίας Σάσα Κρέστα, ο δράστης δεν επέλεξε τα θύματα, στόχευε ωστόσο με το μαχαίρι του στον λαιμό τους.

«Τον δράστη αναζητούν ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις. Θέλουμε πραγματικά να τον συλλάβουμε. Ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες του εγκληματολογικού και καταθέσεις μαρτύρων», δήλωσε ο κ. Κρέστα και πρόσθεσε ότι τρεις από τους ανθρώπους που δέχθηκαν επίθεση δεν τραυματίστηκαν, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε εδώ στον τόπο του εγκλήματος. Είναι θλιβερό. Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε να τα καταφέρουν οι σοβαρά τραυματίες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον επιθεωρητή Κρέστα στο Ντίσελντορφ.

UPDATE: Suspect still at large after stabbing at least nine people at Festival of Diversity in Solingen, Germany. #BREAKING #Germany #Munich #Berlin pic.twitter.com/Xc8CjZTvxv

BREAKING: Knife attack at a festival in Solingen, Germany leaves several fatalities and injuries. – local media #BREAKING #Germany #Berlin #Munich pic.twitter.com/ACw0JibCQJ

🚨🇩🇪AT LEAST 3 DEAD IN STABBING AT SOLINGEN ‘DIVERSITY FESTIVAL’

Several others are still receiving CPR at the scene, while some bodies have been covered with sheets.

The suspect is still at large, and police are conducting a city-wide search.pic.twitter.com/MeJZiAVFnR https://t.co/31lzwetevk

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 23, 2024