Καθώς το Λος Άντζελες καίγεται, οι χρήστες της πλατφόρμας Polymarket στοιχηματίζουν στις καταστροφές που προκαλούν οι μαινόμενες πυρκαγιές.

Όπως έγραψε το Futurism, Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, υπάρχουν τουλάχιστον εννέα στοιχήματα στην εν λόγω πλατφόρμα σχετικά με τη φωτιά στο Palisades.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πιο δημοφιλές στοίχημα στο Polymarket είναι το κατά πόσον η πυρκαγιά στο Palisades θα περιοριστεί μέχρι την Παρασκευή ή όχι.

polymarket has a whole section for betting money on the pain and suffering of your fellow americans pic.twitter.com/dceRtBtI0x

— Joe Perticone (@JoePerticone) January 8, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ