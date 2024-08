Απάντηση στον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Ιζραέλ Κατζ, αναφορικά με την ανακοίνωσή του για την μεσίστια σημαία στην πρεσβεία της Τουρκίας σε ένδειξη πένθους για τον Ισμαήλ Χανίγια, έδωσε μέσω της πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί.

Στην λακωνική ανάρτησή του ο Τούρκος εκπρόσωπος αναφέρει: «Δεν μπορείς να πετύχεις την ειρήνη σκοτώνοντας διαπραγματευτές και απειλώντας διπλωμάτες».

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής πρέσβης της Τουρκίας εκλήθη στο υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και του έγιναν αυστηρές συστάσεις επειδή η τουρκική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ ύψωσε μεσίστια τη σημαία στο κτήριο της, πενθώντας τον Χανίγια.

🇹🇷🇮🇱 Israeli foreign minister summoned Turkey’s deputy ambassador in Tel Aviv following the Turkish embassy’s decision to lower flags in mourning for the martyred Ismail Haniyeh.

— Saaz Abadi (@Saaz_Abadi) August 2, 2024