Έξι καλόγριες και άλλοι δύο άνθρωποι, που είχαν απαχθεί την περασμένη Παρασκευή στο Πορτ-ο-Πρενς, απελευθερώθηκαν, ενημέρωσε χθες Πέμπτη η ρωμαιοκαθολική αρχιεπισκοπή της πρωτεύουσας της Αϊτής, όπου οι εγκληματικές ενέργειες αυτής της φύσης έχουν πολλαπλασιαστεί ξανά τις τελευταίες εβδομάδες.

Six nuns who were taken hostage by armed men in Haiti have been released, along with two abducted laypeople, according to Haitian Archbishop Max Leroy Mésidor.https://t.co/wOVyp8SNSb

— Vatican News (@VaticanNews) January 25, 2024