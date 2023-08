Το πρώτο φορτηγό πλοίο απέπλευσε από το λιμάνι της Οδησσού για να πλεύσει εντός του νέου θαλάσσιου διαδρόμου που όρισε το Κίεβο στην Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών της Ουκρανίας.

«Το πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Joseph Schulte, με σημαία Χονγκ Κονγκ, απέπλευσε από το λιμάνι της Οδησσού και πλέει κατά μήκος του προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου που έχει ορισθεί από το Κίεβο», ανακοίνωσε ο Ολεξάντρ Κουμπράκοφ.

Ukraine in War! First ship leaves port of #ODESA after opening of temporary corridor by Ukraine pic.twitter.com/fayftXGp8m

«Ο διάδρομος θα χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα για την απομάκρυνση των πλοίων που βρίσκονταν στα ουκρανικά λιμάνια (Χορνομόρσκ, Οδησσός και Πιβντένιι) κατά την μεγάλης κλίμακας εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας», διευκρίνισε ο Κουμπράκοφ.

Ukraine’s infrastructure minister @OlKubrakov reporting that the Hong Kong flagged, 94,402 GRT container ship Joseph Schulte, trapped in Odesa when the war began in February 2022, set sail this morning, reportedly bound for the Bosphorous & Ambarli, in Turkiye. https://t.co/umNAVDE4AG pic.twitter.com/QbbYCOPWVI

— Dr Phil Weir (@navalhistorian) August 16, 2023