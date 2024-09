Αποκλειστικό βίντεο από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κτήριο κατοικιών στα νότια της Βηρυτού όπου συνεδρίαζε η κεντρική διοίκηση της Χεζμπολάχ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Νασράλα, δημοσιεύει η «Ζούγκλα». Τα πλάνα προέρχονται από κατοικία που γειτονεύει με το σημείο όπου στεγαζόταν το επιχειρησιακό κέντρο της οργάνωσης και το οποίο έπληξαν οι Ισραηλινοί την Παρασκευή.

Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα να ισοπεδωθεί ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και να σκοτωθεί ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ο οποίος βρισκόταν σε βάθος 30 μέτρων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος χρησιμοποιήθηκαν αρκετές αμερικανικές διατρητικές βόμβες «bunker buster».

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία χτύπησε το καταφύγιο με βόμβες περίπου 80 τόνων, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η επίθεση έγινε με μια σειρά χρονομετρημένων, αλυσιδωτών εκρήξεων που είχαν σκοπό να διεισδύσουν στο υπόγειο καταφύγιο, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του ισραηλινού στρατού.

Τις τραγικές εικόνες από τη γειτονιά που κατεδαφίστηκε την Παρασκευή στη Βηρυτό, στη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης κατά του Χασάν Νασράλα, μετέφερε μέσω ανάρτησης στο Twitter, ανταποκριτής του βελγικού μέσου VTM News.

Ο Robin Ramaekers, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο μαζί με την ομάδα του, αναφέρει πως πάνω από 100 άτομα μπορεί να είναι ακόμα εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια, στην περιοχή δεν υπάρχουν διασώστες, ενώ η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι πως «το Ιράν μας εγκατέλειψε».

Exclusive: #Dahiyeh #Hezbollah #HQ Enormous destruction and possibly 100+ people below the rubble but no rescue workers to be seen. Emotions are running high: “#Iran abandonned us!” We are the first media at the scene of the killing of #HassanNasrallah #VTMNIEUWS pic.twitter.com/RuAe1Fym5g

— Robin Ramaekers (@ramaekers_robin) September 29, 2024