Δηλητηρίαση υπέστη ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, στην έπαυλη στην οποία διαμένει στα προάστια της Μόσχας υπό πλήρη μυστικότητα και με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Αυτές οι συνθήκες διαμονής είναι που εγείρουν και τα περισσότερα ερωτηματικά, σχετικά με το ποιος κατάφερε πιθανόν να δηλητηριάσει τον Άσαντ, αφού η εκδοχή και της απόπειρας δολοφονίας, εξετάζεται πλέον από τις Ρωσικές αρχές.

«Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Μπασάρ_αλ_Άσαντ», αναφέρει το ρωσικό αντικαθεστωτικό κανάλι General SVR.

Σύμφωνα με δημοσίευμά του, το απόγευμα της Κυριακής, ο Άσαντ παραπονέθηκε στους φρουρούς ασφαλείας για αδιαθεσία και αναπνευστικά προβλήματα και ζήτησε να καλέσει ιατρική βοήθεια.

Σχεδόν αμέσως, άρχισε να βήχει βίαια και άρχισε να πνίγεται. Στον Άσαντ δόθηκε νερό και αυτό βοήθησε να ανακουφιστεί λίγο, αλλά η αναπνοή του δεν επανήλθε στο φυσιολογικό και προστέθηκαν πονοκέφαλος και κοιλιακός πόνος.

Όταν έφτασαν οι γιατροί, η κατάσταση του πρώην προέδρου της Συρίας χειροτέρευε. Η κατάσταση του Μπασάρ αλ Άσαντ αναφέρθηκε αμέσως στους εκπροσώπους της ρωσικής ηγεσίας.

