Ξεκίνησε από το ναυαγοσωστικό πλοίο «Aigaion Pelagos», η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion», το οποίο παρέμενε αγκυροβολημένο από τις 27 Αυγούστου, με εστίες φωτιάς 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντάιντα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το ελληνικό ναυαγοσωστικό αφίχθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 14 Σεπτεμβρίου στο σημείο όπου βρισκόταν το ελληνόκτητο τάνκερ, συνοδευόμενο από ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, τρεις φρεγάτες, ελικόπτερα και ομάδα ειδικών δυνάμεων.

Update on MV SOUNION salvage status

The salvage operation of the MV SOUNION is essential in order to avert a potential environmental disaster in the region. To achieve this, several public and private actors are working together.

EUNAVFOR ASPIDES assets have been actively… pic.twitter.com/IflL4vBjxt

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 14, 2024