Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια που ξέσπασαν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης έξω από το κοινοβούλιο της Αρμενίας. Αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος που πολιορκούσε το κτήριο του κοινοβουλίου, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στο Γερεβάν.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 60 διαδηλωτών που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις εντολές της αστυνομίας.

🔥🇦🇲ARMENIA ON FIRE: PROTESTS TURN INTO RIOTS

Clashes erupt near the Armenian parliament as police and protesters face off after Prime Minister Pashinyan’s call to exit the CSTO (military organization) https://t.co/AodsE5nPxt pic.twitter.com/Q4XZ2aXlg0

— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) June 12, 2024

