Άφαντο το υποβρύχιο που κατευθυνόταν στο ναυάγιο του Τιτανικού

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του υποβρυχίου που ταξίδευε προς τα συντρίμμια του Τιτανικού και στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες το πλήρωμα αποτελούνταν από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Χάμις Χάρντινγκ, τον Πακιστανό επιχειρηματία Σαχζάντα Νταβούντ και το γιος του, ΣουλεμάνΣε, τον Γάλλο εξερευνητή Πολ Ανρί Ναρζολέ και τον Στόκτον Ρας, διευθύνων σύμβουλο της OceanGate.

Οι διασώστες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα με αντίπαλο το χρόνο για τον εντοπισμό του υποβρυχίου του οποίου τα ίχνη του χάθηκαν την Κυριακή.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το υποβρύχιο μπορεί να καθηλώθηκε στο ναυάγιο, που βρίσκεται σε απόσταση 370 μιλίων από το Νιουφάουντλαντ του Καναδά σε αμερικανικά χωρικά ύδατα. Ειδικοί φοβούνται ότι το Titan βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βάθος για να το προσεγγίσει επανδρωμένο υποβρύχιο, σαν αυτά που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και μπορούν να καταδυθούν μόνον σε βάθος 600 μέτρων.

Το πλήρωμα του σκάφους μπορεί να επιβιώσει εντός του σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης για τέσσερις ημέρες, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας και διάσωσης τη Δευτέρα το απόγευμα.

Τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο σκάφος, το οποίο βρισκόταν σε αποστολή για να δει τα συντρίμμια του Τιτανικού, αποτελούνταν από έναν πιλότο και τέσσερις «ειδικούς της αποστολής», δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου ο υποναύαρχος John Mauger, διοικητής της Πρώτης Περιφέρειας της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ.

Το καναδικό ερευνητικό πλοίο Polar Prince την Κυριακή ειδοποίησε την αρμόδια στρατιωτική αρχή ότι είχε χάσει την επαφή με το υποβρύχιο σκάφος, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ακτοφυλακής, υπολοχαγό Samantha Corcoran. Σε ένα tweet, το Λιμενικό Σώμα είπε ότι η επικοινωνία σταμάτησε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυση του σκάφους.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το υποβρύχιο διαθέτει από 48 έως 70 ώρες οξυγόνο ακόμα πράγμα που εντείνει την μάχη ενάντια στον χρόνο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

250.000 δολάρια το εισιτήριο για το ταξίδι στα συντρίμμια του Τιτανικού

Ο υποναύαρχος Mauger σημείωσε ότι η περιοχή στην οποία γινόταν η έρευνα ήταν «απομακρυσμένη», καθιστώντας τις επιχειρήσεις δύσκολες.

Σε αυτό προστίθεται και το γεγονός ότι η ορατότητα χάνεται γρήγορα κάτω από την επιφάνεια του νερού, καθώς το φως δεν μπορεί να διεισδύσει μακριά.

Η ιστοσελίδα της OceanGate απαριθμεί τρία υποβρύχια που διαθέτει και μόνο το Titan είναι ικανό να καταδυθεί αρκετά βαθιά ώστε να φτάσει στα συντρίμμια του Τιτανικού. Το σκάφος ζυγίζει 10.432 κιλά και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, μπορεί να φτάσει σε βάθη έως και 13.100 πόδια. Τα εισιτήρια κοστίζουν 250.000 δολάρια για ένα οκταήμερο ταξίδι που περιλαμβάνει καταδύσεις στο ναυάγιο σε βάθος 3.800 μέτρων.

Οι επιβαίνοντες

Η OceanGate Expeditions ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι μεταξύ των επιβαινόντων είναι ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Χάμις Χάρντινγκ. Ο 58χρονος αυτός επιχειρηματίας και λάτρης του διαστημικού τουρισμού είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πώλησης ιδιωτικών τζετ Action Aviation με έδρα το Ντουμπάι. «Το υποβρύχιο ξεκίνησε με επιτυχία και ο Χάμις βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω από τη θάλασσα», ανέφερε στο Twitter η εταιρεία την Κυριακή, διευκρινίζοντας ότι η αποστολή ξεκίνησε «στις 4 τα ξημερώματα».

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο ίδιος ο Χάρντινγκ είχε γράψει το Σάββατο, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του στο ταξίδι αυτό, ότι «το πλήρωμα του υποβρυχίου αποτελείται από μερικούς θρυλικούς εξερευνητές, κάποιοι από τους οποίους έχουν κάνει περισσότερες από 30 καταδύσεις στον Τιτανικό από τη δεκαετία του 1980».

Ο Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχζάντα Νταβούντ και ο γιος του, Σουλεμάν, επέβαιναν επίσης στο πλοίο, ανέφερε η οικογένειά τους σε δήλωση. Ο Γάλλος εξερευνητής Πολ Ανρί Ναρζολέ πιστεύεται ότι βρίσκεται στο πλοίο, σύμφωνα με μία ανάρτηση του Χάρντινγκ στο Facebook πριν ξεκινήσει η κατάδυση. Ο Στόκτον Ρας διευθύνων σύμβουλος της OceanGate - της εταιρείας πίσω από την κατάδυση - αναφέρεται επίσης ότι βρίσκεται στο σκάφος.

More terrible news. Prominent #Pakistani businessman Shahzada Dawood and his son, Sulaiman Dawood, are on board the missing submersible carrying five people to see the wreck of the #Titanic at according to a statement released by the Dawood Family. https://t.co/yPwiGpUfqk