Αεροπορική τραγωδία στο Κίεβο

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ντένις Μοναστίρσκι, ο υφυπουργός Γεβγκένι Γενίν, ο αναπληρωτής υπουργός και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Τρίτης μετά την συντριβή ελικοπτέρου στην πόλη Μπρόβαρι, λίγο έξω από το Κίεβο.

Άλλα 29 άτομα, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε παιδικό σταθμό της πόλης. Την ώρα του δυστυχήματος «παιδιά και εργαζόμενοι» του νηπιαγωγείου βρίσκονταν εκεί, δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Ολεξίι Κουλέμπα.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το δυστύχημα.



Το ελικόπτερο που συνετρίβη ανήκε στην δημόσια υπηρεσία για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας.

