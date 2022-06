Αφγανιστάν: Ένοπλη επίθεση εναντίον λεωφορείου με δύο νεκρούς

Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον λεωφορείου, που μετέφερε τεχνικούς αεροδρομίου στο βόρειο Αφγανιστάν, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο εξ αυτών και τραυματίζοντας άλλους έξι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Κυριακή, 12 Ιουνίου.

Το όχημα «δέχτηκε επίθεση καθώς ομάδα τεχνικών πήγαινε στο αεροδρόμιο» της πόλης Μαζάρ-ι-Σαρίφ για να αναλάβει υπηρεσία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στην επαρχία Μπαλχ, ο Μοχάμαντ Ασίφ Ουαζίρι.

Η επίθεση διαπράχθηκε, ενώ οι ξένες αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη ξαναρχίσει τις πτήσεις προς την πρωτεύουσα Καμπούλ, ή άλλες αφγανικές πόλεις αφότου κυρίευσαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Επικαλούνται κυρίως ανησυχίες για την ασφάλεια των πληρωμάτων και των επιβατών τους.

Μαχητές των Ταλιμπάν εγγυώνται πλέον την ασφάλεια σε όλες τις αερολιμενικές εγκαταστάσεις της χώρας, ενώ οι αρχές εμπιστεύθηκαν πρόσφατα σε εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τη διαχείριση του ελέγχου των επιβατών και των αποσκευών σε αρκετά αφγανικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καμπούλ.

Ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί αισθητά στη χώρα αφότου κατέλαβαν την εξουσία οι Ταλιμπάν, όμως σειρά πολύνεκρων βομβιστικών ενεργειών, με δεκάδες νεκρούς, έπληξε τη χώρα στα τέλη του Απριλίου - κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του ραμαζανιού - και κατόπιν στα τέλη του Μαΐου.

Την ευθύνη για τις περισσότερες ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Στην πλειονότητά τους είχαν στόχο τη σιιτική κοινότητα.

Το Σάββατο η έκρηξη βόμβας τοποθετημένης σε μικρό λεωφορείο στην Καμπούλ είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης ως αυτό το στάδιο.

