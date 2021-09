Αφγανιστάν: Ταλιμπάν βασάνισαν δημοσιογράφους που κάλυπταν γυναικεία διαδήλωση

Θύματα άγριου ξυλοδαρμού έπεσαν Αφγανοί δημοσιογράφοι οι οποίοι κάλυπταν τις διαδηλώσεις γυναικών στην Καμπούλ.

Πρόκειται για τις διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, οπού διαδηλώτριες βγήκαν στους δρόμους μετά τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και απωθήθηκαν βίαια από τους Ταλιμπάν, που επιτέθηκαν άγρια σε ρεπόρτερ και οδήγησαν ξένους ανταποκριτές σε αστυνομικά τμήματα.

Στα χέρια των Ταλιμπάν έπεσε και ο 28χρονος Νεμάτ Νακντί. «Νόμισα ότι θα με σκοτώσουν. Μας χλεύαζαν, ρωτούσαν αν τους βιντεοσκοπούσαμε» είπε ο ίδιος. Ο Νακντί δήλωσε στους «New York Times» ότι αντί να κοιτάξουν την ταυτότητά του, οι Ταλιμπάν τον κατηγόρησαν πως έφταιγε για τις διαδηλώσεις. «Με πήραν σ’ ένα δωμάτιο, μου έδεσαν τα χέρια μ’ ένα μαντίλι κι άρχισαν να με δέρνουν μ’ ένα καλώδιο». Τρεις άλλοι συνάδελφοί τους, που πήγαν στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουν την απελευθέρωσή τους, επίσης συνελήφθησαν, αλλά όταν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά βίας μπορούσαν να βαδίσουν.

Το βίντεο που ανάρτησε στο Twitter ο εκδότης της εφημερίδας «Etilaatroz», Ζάκι Νταριαμπί, κάνει τον γύρο του κόσμου. Σε αυτό φαίνεται ο Τάκι Νταριάμπι να κουτσαίνει υποβασταζόμενος. Ο Νταριαμπί σημείωσε ότι οι Ταλιμπάν βασάνιζαν τους συναδέλφους του επί τέσσερις ώρες, διάστημα κατά το οποίο οι δεύτεροι λιποθύμησαν αρκετές φορές.

A very small part of what #Taliban did to @Etilaatroz journalists. pic.twitter.com/SClOXPgF9F