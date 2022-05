Αφγανιστάν: Εννέα νεκροί από βομβιστικές επιθέσεις σε τρία μικρά λεωφορεία

Σε τρεις βομβιστικές επιθέσεις, που έγιναν σε ισάριθμα μικρά λεωφορεία στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγάλη πόλη στο βόρειο Αφγανιστάν, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 25 Μαΐου, η αστυνομία.

«Οι βόμβες είχαν τοποθετηθεί σε τρία μικρά λεωφορεία που βρίσκονταν σε διάφορα σημεία της πόλης», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της επαρχίας Μπαλχ, ο Ασίφ Ουαζίρι, προσθέτοντας ακόμη ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Μια άλλη έκρηξη βόμβας σημειώθηκε σε τέμενος στην πρωτεύουσα Καμπούλ απόψε, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει ακόμη την ευθύνη για τις προαναφερθείσες βομβιστικές επιθέσεις.

Ο αριθμός των επιθέσεων έχει μειωθεί στη χώρα από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την εξουσία τον περασμένο Αύγουστο, αλλά μια σειρά από φονικές βομβιστικές επιθέσεις, στις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, έπληξαν τη χώρα στα τέλη Απριλίου, κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού. Την ευθύνη για ορισμένες από τις επιθέσεις αυτές ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Many casualties in bombs attack in a mosque in #Kabul and in passenger vehicles in the northern city of Mazar-i-Sharif pic.twitter.com/oxmgdaen7B

In the the second attack on a mini buse en route to Sajaddia (Ali Chopan) which was carrying 18 people inside, only 3 people survided attack. This means 15 people died. #StopHazaraGenocidehttps://t.co/eQqoyEFmOl