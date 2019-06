Αφίχθη στη Βρετανία ο Ντόναλντ Τραμπ - Στο πλευρό του η Μελάνια

Περίπου στις 11.00 το πρωί ώρα Ελλάδας έφθασε με το Air Force One σε βρετανικό έδαφος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μελάνια.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου και από εκεί με ελικόπτερα ο Αμερικανός πρόεδρος κι η συνοδεία του μεταφέρθηκαν στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας.

BREAKING: @realDonaldTrump and @FLOTUS have landed in the UK. 🇬🇧🇺🇸



The US president flew in to Stansted Airport and will meet the Queen later at Buckingham Palace. 👑



