Ακόμη ένα 16χρονο κορίτσι νεκρό στο Ιράν

Αναφορές κάνουν λόγο για τον θάνατο άλλης μίας 16χρονης που, αφού συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν, ξυλοκοπήθηκε δια ροπάλου μέχρι θανάτου. Η έφηβη Σαρίνα Εσμελζαντέ συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Ιράν και σε πορείες που πυροδοτήθηκαν από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί. Επίσης, το κορίτσι ήταν αρκετά δημοφιλής στο ιρανικό YouTube.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, οι δυνάμεις ασφαλείας την ξυλοκόπησαν με ρόπαλα σε μια διαδήλωση στο Καράχ στην επαρχία Αλμπόρζ στις 23 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πηγές τις Guardian, μια δήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας ισχυρίστηκε, ότι η οικογένεια της Εσμελζαντέ είχε δεχτεί «έντονη πίεση για να εξασφαλιστεί η σιωπή της», και να συμφωνήσει με ισχυρισμούς Ιρανών αξιωματούχων.

Σήμερα, καθώς η είδηση ​​του θανάτου του Εσμελζαντέ διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna μετέδωσε ότι ο ανώτατος δικαστής της επαρχίας Αλμπόρζ είπε, πως η προκαταρκτική έρευνα έδειξε, ότι ο θάνατος της έφηβης ήταν αυτοκτονία. Ειδικότερα, απέδωσε τον θάνατο της Εσμελζαντέ σε πτώση από τη στέγη ενός πενταώροφου κτιρίου και πως το κορίτσι είχε ιστορικό σε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Look at this beautiful teenage girl, full of life, singing with @Hozier 's "Take Me to Church". The Islamic Republic killed her in the protests following #MahsaAmini's murder. She only wanted to live a free life as a young woman. Say her name: #SarinaEsmailzadeh pic.twitter.com/TKKtAwlUB9