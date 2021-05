Αναχώρησε το αεροσκάφος με τους 170 επιβάτες από το Μινσκ

Απογειώθηκε πριν από λίγο για τον προορισμό της, το Βίλνιους της Λιθουανίας, η πτήση της Ryanair, η οποία είχε αναχωρήσει από την Αθήνα και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, όπως ανέφερε η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Αντίνα Βαλέαν.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «η πτήση της Ryanair απογειώθηκε μόλις από το Μινσκ με προορισμό το Βίλνιους. Υπέροχα νέα για όλους, ειδικά για τις οικογένειες και τους φίλους των ανθρώπων που ταξιδεύουν».

Όπως έγινε αργότερα γνωστό και συγκεκριμένα στις 21.45 ώρα Ελλάδος, το αεροσκάφος της Ryanair προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar που παρακολουθεί τις πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σύμφωνα και με τις καταγγελίες της αρχηγού της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, το αεροπλάνο της Ryanair άλλαξε απότομα πορεία μετά από εντολή της κυβέρνησης Λουκανέσκο και κατόπιν αναχαίτισής του από ένα MiG-29 με σκοπό να συλληφθεί ο δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ, Ρόμαν Προτάσεβιτς.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Raman Pratasevich is a Belarusian journalist, photographer, blogger, and activist. He worked as a photographer for the largest Belarusian media, was a fellow of the Vaclav Havel Journalism Program. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Πρόκειται για υποστηρικτή της Τιχανόφσκαγια, ο οποίος είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας, τη συνόδευσε και τη φωτογράφισε, κάνοντας και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Κυριακής, ο λογαριασμός του «έπεσε» και η σελίδα πλέον δεν είναι διαθέσιμη.

Όπως αναφέρει η αρχηγός της Αντιπολίτευσης, ο εν λόγω δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί σφοδρό επικριτή του Λουκανέσκο.

«Ο Ρόμαν Προτάσεβιτς είναι δημοσιογράφος, φωτογράφος, ακτιβιστής από τη Λευκορωσία. Εργαζόταν ως φωτογράφος για το μεγαλύτερο μέσο της χώρας. Το 2019, έφυγε από τη Λευκορωσία λόγω της συνεργασίας του με μέσο της αντιπολίτευσης. Είχε καλύψει τις εκλογές του 2020 και τις διαμαρτυρίες που είχαν ακολουθήσει. Οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας και η KGB τον έχουν κατατάξει στη λίστα τρομοκρατών», έγραψε η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια.

«Το καθεστώς του Λουκανέσκο ανάγκασε την προσγείωση του αεροπλάνου της Ryanair, έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών και συνέλαβε τον Ρόμαν. Απαιτούμε την απελευθέρωσή του», συνέχισε με νέο tweet.

Θυμίζουμε πως το αεροπλάνο απογειώθηκε το πρωί από το Ελ. Βενιζέλος για το Βίλνιους, ωστόσο, 2 ώρες και 40 λεπτά αργότερα, προσγειώθηκε στο Μινσκ.

Δείτε φωτογραφία και video που απέστειλε αναγνώστης του zougla.gr:

❗️❗️Les pilotes ont envoyé un appel de détresse avant l’atterrissage. Plusieurs véhicules des pompiers sont sur place. #FR4978 #Ryanair pic.twitter.com/fXMU6LZrWG — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) May 23, 2021

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει την πράξη κρατικής αεροπειρατείας στο Μινσκ

Η Ελλάδα καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την πράξη κρατικής αεροπειρατείας που έλαβε χώρα σήμερα και είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης Ryanair FR 4978, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Βίλνιους, στο Μινσκ της Λευκορωσίας, υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει, στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά 171 επιβαίνοντες, 11 εκ των οποίων είναι Έλληνες πολίτες. «Η πράξη αυτή, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή όλων των επιβαινόντων είναι απαράδεκτη», σημειώνει.

«Καλούμε για την άμεση απελευθέρωση του αεροσκάφους και του συνόλου των επιβαινόντων προκειμένου να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους».

«Καταδικάζουμε την παράνομη σύλληψη του Λευκορώσου ακτιβιστή Roman Protasevich, ο οποίος απειλείται με τη θανατική ποινή», τονίζει και προσθέτει:

«Ο κ. Protasevich ήταν μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης Sviatlana Tsikhanouskaya, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα».

«Για την Ελλάδα, η προάσπιση των θεμελιωδών αξιών όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζήτημα αρχής».

«Θεωρούμε ότι παρόμοιες πρακτικές, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές και που δεν αρμόζουν σε κανένα πολιτισμένο κράτος, δεν θα πρέπει να μείνουν αναπάντητες».

«Η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ και αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», καταλήγει.

Κυρ. Μητσοτάκης: Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών

Δριμεία ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απόφαση της ηγεσίας της Λευκορωσίας να διατάξει την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Αθήνα - Βίλνιους στο Μινσκ, προκειμένου να συλλάβει δημοσιογράφο, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στην ανάρτηση του στο twitter:

«Η αναγκαστική προσγείωση ενός επιβατικού αεροπλάνου, προκειμένου να τεθεί υπό κράτηση ένας δημοσιογράφος είναι μία άνευ προηγουμένου σοκαριστική ενέργεια. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση όλων των επιβατών. Το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να ανταποκριθεί στην ανάγκη να κλιμακωθεί η πίεση στη Λευκορωσία. Αρκετά».

H Ε.Ε. καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως τους επιβάτες

H ηγεσία της ΕΕ εκφράζει ανησυχία για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους και καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσουν αμέσως τους επιβάτες της πτήσης.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ τονίζει:

«Ανησυχώ πολύ με τα όσα έχουν αναφερθεί για την αναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ. Καλούμε τις αρχές της Λευκορωσίας να απελευθερώσει αμέσως την πτήση και τους επιβάτες της. Η διερεύνηση του συμβάντος από το ICAO θα είναι απαραίτητη».

Από την πλευρά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει: «Είναι απολύτως απαράδεκτο να αναγκαστεί η πτήση της Ryanair από την Αθήνα προς το Βίλνιους να προσγειωθεί στο Μινσκ. ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Βίλνιους αμέσως και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Οποιαδήποτε παραβίαση των διεθνών κανόνων αεροπορικών μεταφορών πρέπει να έχει συνέπειες.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ τονίζει με ανάρτησή του στο twitter ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την πτήση της Ryanair από την Αθήνα στο Βίλνιους. «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο», τονίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ και προσθέτει: «Θεωρούμε υπεύθυνη την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για την ασφάλεια όλων των επιβατών και των αεροσκαφών. ΟΛΟΙ οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν το ταξίδι τους αμέσως.»