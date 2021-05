Λύθηκε το μυστήριο με την πτήση FR 4978: Το αεροπλάνο κατέβηκε στο Μινσκ για να συλληφθεί δημοσιογράφος

Λύθηκε όπως φαίνεται το μυστήριο με την πτήση FR 4978 που, όπως έγραψε νωρίτερα το zougla.gr, απογειώθηκε από την Αθήνα με προορισμό το Βίλνιους της Λιθουανίας και άλλαξε ξαφνικά πορεία και προσγειώθηκε στο Μινσκ της Λευκορωσίας.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η αρχηγός της Λευκορωσικής Αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία την περασμένη εβδομάδα επισκέφτηκε τη χώρα μας και είχε συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αλλά και με τον Νίκο Δένδια, αλλά και ο προσωπικός της σύμβουλος, Φράνακ Βιατσόρκα, στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Twitter, το αεροπλάνο της Ryanair άλλαξε απότομα πορεία μετά από εντολή της κυβέρνησης Λουκανέσκο και κατόπιν αναχαίτισής του από ένα MiG-29 με σκοπό να συλληφθεί ο δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ, Ρόμαν Προτάσεβιτς.

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Raman Pratasevich is a Belarusian journalist, photographer, blogger, and activist. He worked as a photographer for the largest Belarusian media, was a fellow of the Vaclav Havel Journalism Program. — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Πρόκειται για υποστηρικτή της Τιχανόφσκαγια, ο οποίος είχε βρεθεί την περασμένη εβδομάδα στη χώρα μας, τη συνόδευσε και τη φωτογράφισε, κάνοντας και σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Κυριακής, ο λογαριασμός του «έπεσε» και η σελίδα πλέον δεν είναι διαθέσιμη.

Όπως αναφέρει η αρχηγός της Αντιπολίτευσης, ο εν λόγω δημοσιογράφος και φωτορεπόρτερ βρίσκεται αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή στη Λευκορωσία, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί σφοδρό επικριτή του Λουκανέσκο.

«Ο Ρόμαν Προτάσεβιτς είναι δημοσιογράφος, φωτογράφος, ακτιβιστής από τη Λευκορωσία. Εργαζόταν ως φωτογράφος για το μεγαλύτερο μέσο της χώρας. Το 2019, έφυγε από τη Λευκορωσία λόγω της συνεργασίας του με μέσο της αντιπολίτευσης. Είχε καλύψει τις εκλογές του 2020 και τις διαμαρτυρίες που είχαν ακολουθήσει. Οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας και η KGB τον έχουν κατατάξει στη λίστα τρομοκρατών», έγραψε η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια.

«Το καθεστώς του Λουκανέσκο ανάγκασε την προσγείωση του αεροπλάνου της Ryanair, έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές των επιβατών και συνέλαβε τον Ρόμαν. Απαιτούμε την απελευθέρωσή του», συνέχισε με νέο tweet.

Θυμίζουμε πως το αεροπλάνο απογειώθηκε το πρωί από το Ελ. Βενιζέλος για το Βίλνιους, ωστόσο, 2 ώρες και 40 λεπτά αργότερα, προσγειώθηκε στο Μινσκ.

Δείτε φωτογραφία και video που απέστειλε αναγνώστης του zougla.gr: