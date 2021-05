Μυστήριο με πτήση από Αθήνα για Λιθουανία - Προσγειώθηκε εκτάκτως στη Λευκορωσία

Έκτακτη προσγείωση στο Μινσκ της Λευκορωσίας πραγματοποίησε μια πτήση που αναχώρησε από την Αθήνα για το Βίλνιους της Λιθουανίας.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737, εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης πριν προσγειωθεί στη Λευκορωσία, όπου στο αεροδρόμιο περίμεναν πυροσβεστικά οχήματα και λοιπά σωστικά μέσα.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι πιλότοι έκαναν λόγο για βόμβα μέσα στο αεροπλάνο, όμως εκπρόσωποι του αεροδρομίου του Μινσκ φαίνεται να τους διαψεύδουν, κάνοντας λόγο για «λάθος συναγερμό για βόμβα».

Προς το παρόν, το αεροσκάφος παραμένει στη Λευκορωσία και δεν έχει γίνει γνωστό το πότε θα μπορέσει να συνεχίσει τη διαδρομή του για τον τελικό προορισμό του, ενώ πολλά από τα τοπικά μέσα αναρωτιούνται γιατί το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Μινσκ αφού βρισκόταν πιο κοντά στο Βίλνιους εκείνη τη στιγμή.

Δείτε φωτογραφία και video που απέστειλε αναγνώστης του zougla.gr:

🚨 #BREAKING Ryanair, Boeing 737-8AS SP-RSM as flight #FR4978/#RYR1TZ flight from ATHENS to VILNIUS indicates an emergency Squawk 7700 minutes before landing #SQUAWK7700

Live tracking:

https://t.co/toXCV7Clfx pic.twitter.com/0XiqriqDg7