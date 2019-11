Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Καλιφόρνια- κάηκαν τουλάχιστον 800.000 στρέμματα γης

Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε κοντά στη Σάντα Μπάρμπαρα καθώς απειλεί κατοίκους και σπίτια στην Καλιφόρνια. Εκατοντάδες πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στον εθνικό δρυμό Λος Πάντρες. Το πρωί της Τρίτης η πυρκαγιά είχε εξαπλωθεί σε έκταση 15.370 στρεμμάτων και απειλούσε την τουριστική περιοχή Σάντα Μπάρμπαρα, σχεδόν εκατό χιλιόμετρα μακριά από το Λος Άντζελες.

Πάνω από 600 πυροσβέστες, με τη βοήθεια ελικοπτέρων και πυροσβεστικών αεροσκαφών, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ οι αρχές εξέδωσαν διαταγή κατεπείγουσας απομάκρυνσης για τους κατοίκους 2.400 σπιτιών και περίπου 5.500 ανθρώπων.

Η φωτιά , την οποία οι αρχές βάπτισαν Cave Fire, συνεχίζει να μαίνεται και «οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι πυροσβέστες είναι ανάμεσα στις πιο σκληρές στον κόσμο», δήλωσε ο επικεφαλής των δασοπυροσβεστών του Λος Πάντρες, ο Τζίμι Χάρις.

Please stay safe for anyone living close to the 154 and to the firefighters up there right now!! Just made it down safely and my eyes still can’t believe what’s happening #CaveFire #SantaBarbara pic.twitter.com/o5F0eGq1kC