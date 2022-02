Ανελέητοι βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη

Οι σειρήνες ηχούν ασταμάτητα στο Κίεβο, στη Μαριούπολη, στο Χάρκοβο και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Οι κάτοικοι προσπαθούν να βρουν ασφάλεια σε καταφύγια, υπόγεια και σταθμούς του μετρό, καθώς η Ρωσία έχει εξαπολύσει την πιο σφοδρή επίθεση της από την έναρξη του πολέμου. Ούτως ή άλλως δεν μπορούν να βγουν έξω λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί από τις ουκρανικές αρχές.

Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν κυρίως αγωγούς φυσικού αερίου, διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες καυσίμου, αλλά πυρά δέχονται και κατοικημένες περιοχές

Το Κίεβο πλήττεται από τη ρωσική αεροπορία, με εκρήξεις να ακούγονται κυρίως από τα νότια της πόλης. Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε, ειδικότερα, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η δεύτερη που ακολούθησε ήταν στο δυτικό Κίεβο, λίγο πριν από τη 1.00 μετά τα μεσάνυχτα. Ταυτόχρονα, έχουν αναφερθεί μάχες μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και Ρώσων σαμποτέρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian και του CNN, κατά τη διάρκεια της νύχτας χτυπήθηκε ογκολογικό νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα εξάχρονο αγόρι. Γιατρός του νοσοκομείου δήλωσε ότι τραυματίστηκαν επίσης δύο παιδιά και δύο ενήλικες.

The footage shows a gas pipeline on fire in Kharkiv after a Russian attack.



Video: State Special Communications Service of Ukraine pic.twitter.com/owuSoKqoFA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα της Κυριακής την πόλη Βασίλκιβ, στα νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα διυλιστήριο να παραδοθεί στις φλόγες, ανέφερε η δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο. «Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, η Νατάλια Μπαλασίνοβιτς. Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Οι αρχές του Κιέβου λένε ότι οι αναθυμιάσεις από τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις είναι τοξικές και προτρέπουν τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρα τους.

russian troops destroyed a commercial oil base near Vasylkiv. This is ecological catastrophe not only for Ukraine, but also for the all #Europe #StopRussia #StopRussianAggression #Ukraine pic.twitter.com/PnVr3ezoH4 — ANTONOV Company 🇺🇦 (@AntonovCompany) February 26, 2022

Oil-source in Vasylkiv, 30 km from the center of #Kyiv.Fire happened after the source was hit by ballistic missiles

How dare you to choke peaceful civilians with gas?@GretaThunberg please remind the world that every war has devastating ecological consequences #CloseTheSky now! pic.twitter.com/hJaKifd7nx — Jane_fedotova (@jane_fedotova) February 26, 2022

Για ό,τι αφορά την περιοχή της Μαριούπολης, όπου δέκα Έλληνες ομογενείς έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα του Σαββάτου, οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής, τα ρωσικά στρατεύματα δεν είχαν καταφέρει να πλησιάσουν στο κέντρο της Μαριούπολης και οι συγκρούσεις συνεχίζονταν έξω από αυτήν.

Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ανατίναξαν έναν αγωγό φυσικού αερίου στο Χάρκοβο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram, διακρίνεται ένα μεγάλο πύρινο μανιτάρι μετά την έκρηξη.

Το Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σαφές για την ώρα πόσο σημαντικός ήταν ο συγκεκριμένος αγωγός και κατά πόσο η έκρηξη θα μπορούσε να διαταράξει τη μεταφορά φυσικού αερίου σε άλλες περιοχές εκτός της πόλης ή της χώρας. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι χτυπήθηκε πολυκατοικία στο Χάρκοβο.