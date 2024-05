Ένας άνδρας συνελήφθη στο Ντνίπρο της Ουκρανίας, καθώς χτυπούσε γυναίκες στη μέση του δρόμου, σύμφωνα με τις Αρχές. Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο δράστης επιτέθηκε σε πολλές γυναίκες μέρα μεσημέρι, σε κεντρικά σημεία της πόλης, χωρίς κανείς από τους περαστικούς να παρέμβει για να τον σταματήσει.

Μία από τις γυναίκες τις οποίες ο δράστης χτύπησε μέσα στη μέση του δρόμου χρειάστηκε να πάει σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική βοήθεια για τους εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι λόγοι για την επίθεση στις γυναίκες δεν έχουν γίνει γνωστοί.

In Dnipro, police detained a psychopath who attacked and beat women passers-by on the street pic.twitter.com/BZAkd2gggb

— NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ