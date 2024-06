Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις του Ισραήλ για να απαιτήσουν για ακόμη μια φορά να κλειστεί από την κυβέρνηση συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση απαίτησαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να τερματίσει τον πόλεμο στον πολιορκημένο και ερειπωμένο παλαιστινιακό θύλακα, ώστε να μπορέσει να κλειστεί συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, σημείωσε η εφημερίδα Haaretz στην ψηφιακή της έκδοση.

Σύμφωνα με το Φόρουμ Οικογενειών των Ομήρων και των Εξαφανισθέντων, η χθεσινή διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει αφότου άρχισε η ένοπλη σύρραξη.

#WATCH | Tens of thousands of Israelis protested in #TelAviv in the latest of the now weekly anti-government demonstrations joined by families and supporters of hostages still held by #Hamas, demanding an agreement to bring them home. pic.twitter.com/c73TP5MvuX

— DD India (@DDIndialive) June 16, 2024

