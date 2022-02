Anonymous: Κήρυξαν «κυβερνοπόλεμο» στη Ρωσία - «Ο ρωσικός λαός να πει ΟΧΙ στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν»

«Κυβερνοπόλεμο» στη Ρωσία κήρυξε η διεθνής ομάδα χάκερ των Anonymous, χαρακτηρίζοντας τον Πούτιν ως «δικτάτορα» με ανακοίνωσή τους στο Twitter.

Μάλιστα, οι Anonymous, αναλαμβάνουν την ευθύνη για μια επίθεση στον ιστότοπο του ρωσικού τηλεοπτικού καναλιού RT, καθώς και τεσσάρων ακόμα ιστότοπων τηλεπικοινωνιακών εταιριών και χαρακτηρίζει τον Πούτιν «δικτάτορα.

«Οι Anonymous εμπλέκονται επί του παρόντος σε επιχειρήσεις κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι επιχειρήσεις μας στοχεύουν τη ρωσική κυβέρνηση. Είναι αναπόφευκτο ότι πιθανότατα θα επηρεαστεί και ο ιδιωτικός τομέας. Αν και αυτός ο λογαριασμός δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μιλά για το σύνολο της συλλογικότητας των Anonymous, μπορούμε στην πραγματικότητα να αναφέρουμε τις αλήθειες των συλλογικών ενεργειών των Anonymous κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θέλουμε ο ρωσικός λαός να καταλάβει ότι ξέρουμε ότι είναι δύσκολο για αυτόν να μιλήσει εναντίον του δικτάτορά του από φόβο αντιποίνων», ανέφεραν στην ανάρτησή τους.

#Anonymous is currently involved in operations against the Russian Federation. Our operations are targeting the Russian government. There is an inevitability that the private sector will most likely be affected too. While this account cannot claim to speak for the whole (con) — Anonymous (@YourAnonNews) February 24, 2022

of the Anonymous collective, we can in fact report the truths of Anonymous' collective actions against the Russian Federation. We want the Russian people to understand that we know it's hard for them to speak out against their dictator for fear of reprisals. (cont) — Anonymous (@YourAnonNews) February 24, 2022

«Εμείς ως συλλογικότητα θέλουμε μόνο ειρήνη στον κόσμο. Θέλουμε ένα μέλλον για όλη την ανθρωπότητα. Επομένως, τη στιγμή που κάποιοι σε όλο τον κόσμο καταστρέφουν τους παρόχους διαδικτύου σας, αυτό να ξέρετε στοχεύει εξ ολοκλήρου τις ενέργειες της ρωσικής κυβέρνησης και του Πούτιν», συνέχισαν οι Anonymous.

We, as a collective want only peace in the world. We want a future for all of humanity. So, while people around the globe smash your internet providers to bits, understand that it's entirely directed at the actions of the Russian government and Putin. (cont) — Anonymous (@YourAnonNews) February 24, 2022

«Μπείτε στη θέση των Ουκρανών που βομβαρδίζονται αυτή τη στιγμή. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, μπορούμε να αντισταθούμε σε οτιδήποτε. Είναι καιρός ο ρωσικός λαός να σταθεί μαζί μας και να πει «ΟΧΙ» στον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν», ανέφεραν μεταξύ άλλων στα μηνύματά τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.