Η αστυνομία της Ατλάντα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, μετέδωσε το δίκτυο 11ALIVE.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ένας ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση μετά το περιστατικό αυτό.

Το ύποπτο πρόσωπο είναι γυναίκα, σύμφωνα με την αστυνομία.

ATLANTA ACTIVE SHOOTER: Atlanta police say there is an active shooter at Colony Square in midtown. Three people have been shot and the shooter is not in custody. APD wants everyone to stay indoors in the area of Peachtree from 12th to 15th St pic.twitter.com/WN99izKxOR @FOX5Atlanta