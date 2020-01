LIVE: Δεκάδες νεκροί στην κηδεία του Σουλεϊμανί - Ποδοπατήθηκαν από το πλήθος

Τραγωδία στην κηδεία του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος δολοφονήθηκε με εντολή Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στη Βαγδάτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεκάδες άνθρωποι που παρευρίσκονταν στην κηδεία του λαοφιλούς στρατηγού που τελείται αυτήν την ώρα στο Ιράν ποδοπατήθηκαν και ο αριθμός των νεκρών υπερβαίνει τους 35, ενώ τουλάχιστον 40 είναι οι τραυματίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Can't confirm the video /

20+ dead and injured in stampede during Solleimani's funeral #Kerman #Iran pic.twitter.com/9I1mq8qroW — Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) 7 Ιανουαρίου 2020

Another video from Solleimani's funeral stampede, #Kerman #Iran

Sources claiming the death toll rises to 35. pic.twitter.com/Vrs6W947KA — Aleph ᴼⁿ ᴴⁱᵍʰ ᴬˡᵉʳᵗ 🕯️ א (@no_itsmyturn) 7 Ιανουαρίου 2020

Bakit my papunas din parang sa nazareno.



"Crowds gather in the hometown of Qassem Soleimani for his funeral" https://t.co/XT1HImtK8Y — イノイの フ乇乇ア (@titojeepp) 7 Ιανουαρίου 2020

Η τελετή πάντως συνεχίζεται κανονικά.

Δείτε ζωντανή εικόνα: