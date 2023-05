Νέα Υόρκη: Διαδηλωτές ζήτησαν δικαιοσύνη για τον άστεγο Αφροαμερικανό που στραγγαλίστηκε μέσα σε συρμό του μετρό

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ζητώντας να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του πρώην πεζοναύτη που στραγγάλισε με κεφαλοκλείδωμα έναν συνεπιβάτη του σε συρμό του μετρό.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Ουάσινγκτον Σκουέαρ Παρκ το βράδυ της Παρασκευής, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Δικαιοσύνη για τον Τζόρνταν Νίλι» και «Το να είσαι φτωχός δεν είναι έγκλημα».

#JusticeForJordanNeely Activists protest outside DA's office in New York after the death of a homeless man on the subway. Jordan Neely, a 30-year-old Black man, was killed when a white man put him in a chokehold on the New York City subway. pic.twitter.com/NlUIo2jhxX

Νωρίτερα, μέλη της Κομμουνιστικής Νεολαίας της Νέας Υόρκης διαδήλωσαν κοντά στο γραφείο της εισαγγελίας του Μανχάταν, απαιτώντας να ασκηθεί δίωξη σε βάρος του 24χρονου πρώην πεζοναύτη, αλλά και να διενεργηθεί έρευνα για τους αστυνομικούς που τον ανέκριναν και ακολούθως τον άφησαν ελεύθερο. Τα στοιχεία του 24χρονου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το συμβάν με το φονικό κεφαλοκλείδωμα βιντεοσκοπήθηκε με κινητό τηλέφωνο. Στο ντοκουμέντο διακρίνεται η στιγμή που ο 24χρονος ακινητοποιεί τον άτυχο Αφροαμερικανό μέσα στον συρμό του μετρό. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νίλι μπήκε στο βαγόνι και άρχισε να φωνάζει σε επιβάτες ότι δεν έχει να φάει και θα πεθάνει από την πείνα. Μια λογομαχία είχε τραγική κατάληξη, αφού ο 24χρονος του έκανε κεφαλοκλείδωμα μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η έκθεση του ιατροδικαστή κάνει λόγο για ανθρωποκτονία που επήλθε από στραγγαλισμό.

A former Marine put a New York subway passenger in a headlock until he died



Some witnesses said he was acting in a hostile and erratic manner before the Marine put him in a headlock



Police say the Marine would not be charged in the incident pic.twitter.com/NHmUcEWyHs