Διεθνής Αμνηστία: «Πιθανά εγκλήματα πολέμου» στο Χάρκοβο

Η Διεθνής Αμνηστία έχει τεκμηριώσει τρεις επιθέσεις που έγιναν στο Χάρκοβο στις 28 Φεβρουαρίου και στις οποίες σκοτώθηκαν εννέα άμαχοι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Οι επιθέσεις έγιναν την ώρα της συνάντησης των αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας στη Λευκορωσία και σύμφωνα με την οργάνωση είναι «πιθανά εγκλήματα πολέμου».

Η μια από αυτές τις επιθέσεις έγινε στις 12.30 το μεσημέρι στο βόρειο Χάρκοβο. Σκοτώθηκαν τέσσερις άμαχοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, που εκείνη την ώρα μάζευαν πόσιμο νερό. Την ίδια μέρα, μια επίθεση με ρουκέτα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού μιας γυναίκας που είχε βγει για ψώνια και η οποία πέθανε λίγο αργότερα.

At approximately 12:30 local time, an apparent indiscriminate attack in North #Kharkiv killed at least 4 civilians, including a child and 3 people collecting drinking water. At least 16 more people were injured. Our 3D model is based on verified videos and witness testimonies. pic.twitter.com/fvWNewKleO