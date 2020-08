Live: Κόλαση εκρήξεων στη Βηρυτό

Τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού και, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, υπάρχουν «δεκάδες τραυματίες».

Λίγο νωρίτερα, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις και πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου υψώνεται ένα πυκνό νέφος καπνού. Οι βιτρίνες πολλών καταστημάτων και τα τζάμια κατοικιών έσπασαν.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το σημείο, μετά τις εκρήξεις:

BREAKING: Live aftermath of massive explosion in Beirut. https://t.co/SyEH5X94Ra — NBC News (@NBCNews) August 4, 2020

Από τις εκρήξεις, καταστράφηκαν κτήρια και γραφεία γύρω από την πόλη. Η πηγή της έκρηξης ήταν μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια αποθήκη πυροτεχνημάτων κοντά στο λιμάνι της Βηρυτού, ανέφερε το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σύμφωνα με το CNN. Ένα κόκκινο σύννεφο εμφανίστηκε πάνω από την πόλη μετά τις εκρήξεις καθώς οι ομάδες πυρόσβεσης έσπευσαν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Τοπικές ειδήσεις ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιστατικό. Η έκρηξη δημιούργησε ωστικό κύμα που έσπασε τζάμια κτηρίων σε ακτίνα χιλιομέτρων.

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv — Charles Lawley تشارلز لأولي (@CharlesLawley) August 4, 2020

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέθεσε σε όλα τα διαθέσιμα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για την υποδοχή των τραυματιών, ενώ ο υπουργός Υγείας της χώρας είπε στην τηλεόραση ότι υπάρχει «πολύ υψηλός» αριθμός τραυματισμών. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μέχρι στιγμής, ενώ δεν δεν έχει γνωστοποιηθεί η ακριβής αιτία των εκρήξεων.

Ο υπουργός Υγείας Χαμάντ Χασάν είπε στα τοπικά ΜΜΕ ότι ένα πλοίο που μετέφερε πυροτεχνήματα εξερράγη στο λιμάνι, μεταδίδει το δίκτυο RT,

Το μέγεθος της έκρηξης που ακούστηκε σε ολόκληρη τη χώρα προκάλεσε υποψίες ότι μπορεί να προήλθε από πυραύλους ή από πυροδότηση εκρηκτικών - εσκεμμένα ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Guardian. Επίσης, η ανταποκρίτρια του γαλλικού France24 θεωρεί ότι η πρώτη έκρηξη πιθανόν να προκλήθηκε από εκτόξευση πυραύλου.

Περισσότερες από 30 ομάδες του Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν στο σημείο. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα.

«Τα κτήρια τρέμουν», έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι «έσπασαν όλα τα τζάμια» του διαμερίσματός του.

Η ανταποκρίτρια του France 24 Λέιλα Μολάνα-Άλεν δήλωσε ότι όλα είναι «καλυμμένα με αίμα και σπασμένα γυαλιά».

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται τοπικά ΜΜΕ, άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Πολλά κτήρια υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, όπως η έδρα του πρώην πρωθυπουργού Saad Hariri και το γραφείο του CNN στην πόλη. Τα σπίτια σε απόσταση 10 χιλιομέτρων υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με μάρτυρες, και βίντεο από τα τοπικά ΜΜΕ έδειξαν ότι πολλά αυτοκίνητα καταστράφηκαν και ανατράπηκαν.

Μία κάτοικος της Βηρυτού που ήταν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έκρηξης είπε ότι τα παράθυρά της καταστράφηκαν από την έκρηξη. «Αυτό που ένιωσα έμοιαζε με σεισμό», δήλωσε στο CNN.

«Το διαμέρισμα κουνήθηκε οριζόντια και ξαφνικά ένιωσα την έκρηξη και τα παράθυρα και οι πόρτες άνοιξαν. Το γυαλί έσπασε. Τόσα πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν».

Massive explosion in the #Beruit port area in #Lebanon . The cause of the explosion is not clear.pic.twitter.com/sUJ8cF04pz — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 4, 2020

Αισθητή σε πολλές περιοχές της Κύπρου έγινε η έκρηξη

Εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε το απόγευμα της Τρίτης πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση, προσπαθώντας να εξακριβώσουν από πού προήλθε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο κρότος να προέρχεται από το ωστικό κύμα που προκάλεσε ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο πολύ πιθανόν να έφτασε μέχρι την Κύπρο.

Τα διεθνή ΜΜΕ κάνουν λόγο για έκρηξη πιθανόν σε πυρομαχικά που βρίσκονταν αποθηκευμένα στο λιμάνι της πόλης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις κυπριακές Αρχές, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, την αναστάτωση έχει προκαλέσει το εν λόγω γεγονός που σημειώθηκε στον Λίβανο.