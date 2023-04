Δύο Ισραηλινές αδελφές σκοτώθηκαν σε επίθεση στη Δυτική Όχθη

Δύο Ισραηλινές αδελφές σκοτώθηκαν σήμερα (07/04) στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν το αυτοκίνητό τους έγινε στόχος πυροβολισμών, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές. Η επίθεση αυτή σημειώνεται ενώ η Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο και τη Γάζα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες έφτασαν στο σημείο, κοντά στον εβραϊκό οικισμό Χάμρα, όπου είχαν την πληροφορία ότι ένα ισραηλινό και ένα παλαιστινιακό αυτοκίνητο συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Εκεί όμως είδαν ότι οι τρεις γυναίκες που επέβαιναν στο ισραηλινό αυτοκίνητο είχαν πυροβοληθεί. Οι δύο, που ήταν αδελφές, σκοτώθηκαν ενώ η τρίτη, η μητέρα τους, φέρει σοβαρά τραύματα.

«Οι στρατιώτες απέκλεισαν δρόμους γύρω από το σημείο της επίθεσης. Έχει ξεκινήσει η καταδίωξη των τρομοκρατών» ανέφερε ο στρατός στην ανακοίνωσή του. Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εγκωμίασε την επίθεση, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη.

BREAKING: Two women have been killed in a shooting in the West Bank, Israeli authorities have said Latest: https://t.co/h4C9YfNTZj 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0jR5ofjS6j

🔴 Two Israeli women were killed in a shooting in the occupied West Bank on Friday. The news came just hours after #Israel bombarded #Gaza and Lebanon following rocket fire by Palestinian militants.



FRANCE 24 spoke with regional expert @jobahout for analysis 👇 pic.twitter.com/KIH6FbhTZd