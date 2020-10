Νεκροί δύο μαχητές στη νότια Τουρκία έπειτα από ισχυρή έκρηξη

Τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν σήμερα δύο μαχητές στη νότια επαρχία Χατάι, μετά από συγκρούσεις που οδήγησαν σε μεγάλη έκρηξη στην περιοχή, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Οι μαχητές εντοπίστηκαν από τις Αρχές σε ένα σημείο ελέγχου στην περιοχή Παγιάς της Χατάι νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας, προσθέτοντας ότι ένας από αυτούς εξουδετερώθηκε μετά από συγκρούσεις στην περιοχή της Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα).

Μια μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, αλλά δεν αναφέρθηκαν θύματα από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη.

Πλάνα από την περιοχή έδειξαν αρκετά ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα στο σημείο της έκρηξης, καθώς οι αρχές επιθεώρησαν την περιοχή και έψαξαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι μαχητές για να ξεφύγουν από το σημείο ελέγχου προς την Ισκεντερούν.

