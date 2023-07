Δίσκος με λευκή σκόνη βρέθηκε δίπλα στη σορό του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο 20χρονος Λέαντρο Ντε Νίρο Ροντρίγκεζ, εγγονός του πασίγνωστου ηθοποιού Ρόμπερτ Ντε Νίρο, έφυγε από τη ζωή ξαφνικά.

Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη του ηθοποιού, Ντρένα Ντε Νίρο, στο Instagram, γράφοντας συγκινητικά λόγια για εκείνον και εκφράζοντας τη θλίψη της για τον χαμό του γιου της.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του, ούτε είχαν βρεθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τι μπορεί να οδήγησε στον θάνατο ένα 20χρονο αγόρι.

'Deeply distressed' Robert De Niro breaks silence over death of his actor grandson, 18, who was found dead https://t.co/VubOZnv9Es