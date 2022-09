Δωδέκατη νύχτα διαδηλώσεων στο Ιράν - Συνελήφθη η κόρη του Ραφσαντζανί

Για 12η συνεχόμενη νύκτα οι Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της χώρας για να διαμαρτυρηθούν για τον θάνατο της Μαχσά Αμινί μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών, παρά την αιματηρή καταστολή.

Αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις να μην καταφεύγουν στη χρήση βίας, οι αρχές του Ιράν εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σιδηρά πυγμή τους διαδηλωτές, τους οποίους χαρακτηρίζουν «ταραξίες» οι οποίοι «πλήττουν την ασφάλεια και τη δημόσια περιουσία».

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε βράδυ μετά την 16η Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία πέθανε η 22χρονη Αμινί, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της.

Σύμφωνα με αντιπολιτευόμενα μέσα με έδρα εκτός Ιράν, οι διαδηλώσεις επαναλήφθηκαν χθες το βράδυ σε διάφορες πόλεις. Όμως ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι τα προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο καθιστούν πιο δύσκολη τη μετάδοση εικόνων.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ξεκάθαρα τόσο το μέγεθος των διαδηλώσεων στις μεγάλες πόλεις της χώρας όσο και η βιαιότητα των αστυνομικών αρχών.

Protestors in Iran chanting “unity, unity, unity…” We’ve seen how these protests cut across Iranian society in another slogan that expresses unity: “Don’t be afraid, we are together.” #IranProtests pic.twitter.com/3Q0jz6YuMc

Nothing to see here, just a regime terrorist slamming an Iranian woman to the ground and shooting her point blank range. Her crime? Absolutely nothing. #Iranprotests‌ #مهساامینی pic.twitter.com/d86u6BErlS