Ιράν: Δολοφόνησαν με έξι σφαίρες την 20χρονη διαδηλώτρια Χαντίς Νατζαφί

Μια ακόμη δολοφονία νεαρής γυναίκας, η οποία συντελέστηκε εν ψυχρώ, συγκλονίζει το Ιράν. Η 20χρονη Χαντίς Νατζαφί, έπεσε νεκρή αφού πυροβολήθηκε με έξι σφαίρες, στο λαιμό, το πρόσωπο και την καρδιά, από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν κατά την διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ, 36 χλμ. δυτικά της Τεχεράνης.

Η νεαρή Ιρανή, που συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις δυναμικές διαδηλώσεις για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη, ωστόσο η είδηση της δολοφονίας της έγινε γνωστή σήμερα Κυριακή (25/9), μετά από διαδοχικές αναρτήσεις, στο twitter.

Brave Iranian women are risking their lives in their fight for freedom. The woman in this is video #HadisNajafi, she was only 20, she has been killed in the city of #Karaj. Reporters say she was shot 6 times in her head and neck. #Iran #MahsaAmini pic.twitter.com/JwxNzYOR6X