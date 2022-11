«Ευτυχώς δεν είναι ομοφυλόφιλος», δήλωσε ο πατέρας του μακελάρη του Κολοράντο που σκότωσε πέντε άτομα

«Όλα ξεκινάνε από το σπίτι», λέει ο λαός και στην περίπτωση του μακελειού του Κολοράντο φαίνεται να έχει δίκιο. Ο πατέρας του 22χρονου Άντερσον Λι Όλντριτς, ο οποίος την Κυριακή 20 Νοεμβρίου σκότωσε πέντε άτομα και τραυμάτισε 18 ακόμα έξω από γκέι κλαμπ, δεν ανησύχησε επειδή το παιδί του πυροβόλησε άγνωστους, αλλά επειδή ο γιος του βρέθηκε σε ένα τέτοιο μέρος.

«Φοβήθηκα. Έλεγα "Θεέ μου, είναι γκέι";», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 48χρονος Άαρον Μπρινκ όσον αφορά την τραγωδία. Όταν όμως έμαθε τι ακριβώς συνέβη ένιωσε... ανακούφιση -όπως δήλωσε- που ο γιος του δεν είναι ομοφυλόφιλος.

Ο 48χρονος, πρώην παλαιστής και πορνοστάρ, συνέχισε την προκλητική του δήλωση, λέγοντας: «Είμαι μορμόνος. Είμαι συντηρητικός Ρεπουμπλικάνος και εμείς δεν κάνουμε γκέι παιδιά».

Αρχικά, είπε ότι οι δικηγόροι του γιου του του τηλεφώνησαν και του είπαν ότι το 22χρονο παιδί του εμπλέκεται στους πυροβολισμούς στο Club Q στο Κολοράντο: «Δεν ξέρω για τι κατηγορείται. Δεν μπορώ να πάρω απαντήσεις από τους δικηγόρους πραγματικά, αλλά λένε ότι αφορά ένα γκέι μπαρ. Δεν ξέρω τι στο καλό έκανε σε ένα γκέι μπαρ».

Όταν, όμως, ένας δημοσιογράφος του CBS 8 εξήγησε στον πατέρα ότι ο γιος του κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε μια μαζική δολοφονία σε ένα γκέι μπαρ, ο ίδιος απάντησε: «Εντάξει, καλά, κατηγορείται για κάτι τέτοιο, χαίρομαι που δεν είναι γκέι. Μπορώ να το πω αυτό, χαίρομαι που δεν είναι γκέι».

Ο Μπρινκ πιστεύει πως οι σχέσεις πρέπει να είναι μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας και ότι οι άνθρωποι «πρέπει να αντισταθούν στην ομοφυλοφιλία»... Όχι μέσω της βίας, έσπευσε να διευκρινίσει κατόπιν εορτής.

The Colorado shooter’s dad on finding out his son murdered people: “They started telling me about the incident, a shooting... And then I go on to find out it’s a gay bar. I got scared, ‘Shit, is he gay?’ And he’s not gay, so I said, phew… I am a conservative Republican.” (@CBS8) pic.twitter.com/7Zw4vpLtjE