Έκλεισαν επίσημα οι κάλπες στην Τουρκία

Στις 17:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) έκλεισαν επίσημα οι κάλπες των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στην Τουρκία, με τη γείτονα χώρα να αναμένει πλέον τα πρώτα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά τις 21:00.

Παρ' όλα αυτά, προβλέπεται να υπάρξουν παρατάσεις, καθώς σε πολλά εκλογικά κέντρα παρατηρούνται ουρές πολιτών, που έχουν προσέλθει ώστε να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Περί τις 18:00, πάντως, θα ξεκινήσει να διαμορφώνεται μια πρώτη εικόνα, όπως όλα δείχνουν.

Βάσει της εκλογικής νομοθεσίας απαγορεύεται η ανακοίνωση αποτελεσμάτων πριν τις 21:00 τοπική ώρα. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και δεν υπάρξει νικητής από τον πρώτο γύρο, ο δεύτερος γύρος θα διεξαχθεί σε δύο εβδομάδες από σήμερα, δηλαδή στις 28 Μαΐου. Η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα στον νυν πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον επικεφαλής του συνδυασμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 65 εκατομμύρια Τούρκοι προσήλθαν στα εκλογικά κέντρα σε όλη την επικράτεια, ώστε να ψηφίσουν τον νέο ηγέτη τους, που θα παραμείνει στην εξουσία για την επόμενη πενταετία. Οι αναλυτές κάνουν λόγο για συμμετοχή που αγγίζει έως και το 90%.

Ερντογάν: Να έχουμε ένα επικερδές μέλλον

Ο Ερντογάν άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα σε Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης το πρωί της Κυριακής, συνομιλώντας στη συνέχεια με πολίτες και μοιράζοντας χαρτονομίσματα σε παιδιά.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μαζί με την σύζυγό του, Εμινέ, περίμεναν υπονομευτικά τη σειρά τους έξω από το εκλογικό τμήμα. Αφότου ψήφισε, ο Ερντογάν ευχαρίστησε τα μέλη του εκλογικού κέντρου για τη διαδικασία και στη συνέχεια έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Ένα επικερδές μέλλον» για τη χώρα και τη δημοκρατία της ευχήθηκε ο απερχόμενος πρόεδρος. «Είναι σημαντικό όλοι οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν απρόσκοπτα μέχρι τις 17:00 για να δείξουν τη δύναμη της τουρκικής δημοκρατίας».

