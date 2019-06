Έκρηξη στη Βιέννη - Κατέρρευσαν όροφοι από δύο κτήρια

Συναγερμός σήμανε στη Βιέννη μετά από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, κατέρρευσαν αρκετοί όροφοι από δύο πολυώροφα κτήρια, έπειτα από έκρηξη αερίου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις σοβαρά και έξι ελαφρά τραυματίες.

Haus stürzt in #Wien teilweise ein, nachdem es eine #Explosion gab. https://t.co/MQWF4uuEAI pic.twitter.com/YH3r5i5tSd

Τους σοβαρά τραυματίες επιβεβαιώνει σε tweet της και η αστυνομία, όπου ενημερώνει και για την εκκένωση των κτηρίων.

Hier Bilder nach schwerer Explosion in Haus in der Pressgasse in Wien. Druckwelle war mehrere Gassen weiter spürbar, Explosion sehr laut. Derzeit grossräumig abgesperrt, Verletzte werden versorgt. pic.twitter.com/NM7uLOGIb5