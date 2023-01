Εξαπλώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Περού

Νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν χθες Παρασκευή σε διάφορες περιοχές του Περού, την επομένη μιας μεγάλης συγκέντρωσης στην πρωτεύουσα Λίμα.

Βίαια επεισόδια εκτυλίχθηκαν στην Αρεκίπα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Διαδηλωτές επιτέθηκαν με πέτρες κατά των δυνάμεων ασφαλείας και άναψαν φωτιές κοντά σε γέφυρα, επιχειρώντας να πλησιάσουν στο αεροδρόμιο – το οποίο παραμένει κλειστό. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Συγκρούσεις ξέσπασαν επίσης στην Πούνο (νότια), όπου διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα αστυνομικό τμήμα (σ.σ. αφού νωρίτερα το εγκατέλειψαν οι αστυνομικοί) και ένα τελωνείο στο Ντεσαγκουαδέρο, κοντά στα σύνορα με τη Βολιβία. Ταραχές σημειώθηκαν και στην περιοχή Λα Λιμπερτάδ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Από το απόγευμα της Πέμπτης οι Αρχές έχουν επεκτείνει την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που είχε επιβληθεί σε Λίμα, Κούσκο, Καγιάο και Πούνο, στην περουβιανή Αμαζονία (ανατολικά), στην Τάκνα (νότια) και στην περιοχή Λα Λιμπερτάδ (βόρεια).

Στην πρωτεύουσα Λίμα χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία κατά της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ντίνα, δολοφόνε» και «Αυτή η δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, Ντίνα, ο λαός σε αποκηρύσσει».

#Peru: the scenes of police repression against the protests yesterday in Lima. A total of 53 protesters have been killed, with hundreds more injured by the police and the army. Still the mass movement has grown, demanding the removal of Boularte government and early elections. pic.twitter.com/ObJ6dTavhT